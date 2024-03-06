رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى البطاقة الوطنية الموحدة العراق عبر خدمة هويتي 2024

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024، أعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية أحمد الأسدي إصدار خدمة العراق هويتي والذي يتم من خلاله إصدار البطاقات الوطنية الموحدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية بالمجان، ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة العراقية نحو التسهيل على المستفيدين براتب الحماية الاجتماعية، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط أسماء الوجبة الأولى للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى البطاقة الوطنية الموحدة

وأشار الأسدي أن البطاقة الوطنية الموحدة سيتم إصدارها للمشمولين بالحماية الاجتماعية وأبناءهم بالمجان، وذلك لمن لم يصدر لهم البطاقة، على أن يتم إعلان الأسماء التي صدر لهم البطاقات في صورة وجبات، وبالفعل تم إعلان أسماء الوجبة الأولى عبر هذا الرابط.

وقد أكد الأسدي على الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية على الذهاب إلى أقسام الحماية الاجتماعية للحصول على استمارة الحاسبة، وقد تم تخصيص دائرتي الأحوال المدنية في الرصافة والأعظمية وعلى أن تكون مواعيد العمل يومياً اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة عصراً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

الرعاية الاجتماعية العراق 2024

تعد الرعاية الاجتماعية واحدة من المساعدات المالية التى تقدمها الحكومة العراقية للفئات والأسر الأكثر احتياجا في دولة العراق، لمساعدتهم ماديا ولشراء كافة الاحتياجات الاساسية من الطعام والشراب وبالأخص في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وفي إطار حرص رئيس الوزراء على مساعدة الاسر تم إصدار أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأولى البطاقة الوطنية الموحدة بالمجان بالعراق 2024.