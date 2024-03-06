رسميا الان.. جدول امتحانات الثانويه العامه 2024 للشعبتين ( العلمي ، أدبي) وفقاً لوزارة التربية والتعليم
ازدادت رغبة الطلاب حول معرفة جدول امتحانات الثانويه العامه 2024 بعد الإعلان عن الجدول بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم، والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حيث بدأ الإعلان عن الجدول بعد الاجتماع الذي تم عقده أمس مع اتحاد طلاب مصر والذي استهدف المناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، حيث أكد الوزير على حرصه الدائم على مصلحة الطالب وتوفير كافة السبل والوسائل لراحة وطمأنينة الطلاب أثناء الامتحانات.
جدول امتحانات الثانويه العامه 2024
قام الوزير بوضع جدول امتحانات الثانويه العامه 2024، مع توضيح مواعيد بدء الامتحانات التي تتم بداية من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو والتي تتضمن المواد غير المضافة للمجموع وذلك قبل بداية عيد الأضحى، ثم تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع بدايةً من السبت 22 يونيو، كما أكد على مراعاة الفترات الزمنية بين كل امتحان وآخر في جميع الشعب المختلفة، حتى يحصل الطالب على فترة مناسبة لمراجعة المادة.
جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024
يأتي جدول امتحانات الثانوية العامة على هذا النحو التالي:
- يوم الاثنين 10 يونيو 2024 : مادة التربية الدينية و مادة التربية الوطنية.
- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 : مادة الاقتصاد و مادة الاحصاء.
- يوم السبت 22 يونيو 2024 : مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 : مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم السبت 29 يونيو 2024 : مادة الفيزياء و مادة التاريخ.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 : مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 2 يوليو 2024 : مادة الكيمياء و مادة الجغرافيا.
- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 : مادة الجيولوجيا، مادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس.
- يوم السبت 13 يوليو 2024 : مادة التفاضل والتكامل.
- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 : مادة الاحياء، الاستاتيكا ومادة الفلسفة.
- يوم السبت 20 يوليو 2024 : مادة الديناميكا.