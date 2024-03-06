خطوات قوية من البنك المركزي لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. اعرف أي اللي بيحصل من الصبح؟!

استيقظ الجميع اليوم على خبر سعيد ينتظره الجميع وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو انخفاض الأسعار، وهرول الكثير يبحث عن حقيقة ذلك الخبر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الأسعار هتنخفض والسوق السوداء هتتلاشى، اعرف أسباب رفع البنك المركزي للفائدة وتحرير سعر الصرف.

أسباب رفع البنك المركزي للفائدة وتحرير سعر الصرف

في اجتماع طارئ للجنة السياسية النقدية تم الاتفاق على عدة قرارات من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، وهي كما يلي: