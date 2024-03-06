خطوات قوية من البنك المركزي لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. اعرف أي اللي بيحصل من الصبح؟!

استيقظ الجميع اليوم على خبر سعيد ينتظره الجميع وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو انخفاض الأسعار، وهرول الكثير يبحث عن حقيقة ذلك الخبر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الأسعار هتنخفض والسوق السوداء هتتلاشى، اعرف أسباب رفع البنك المركزي للفائدة وتحرير سعر الصرف.
أسباب رفع البنك المركزي للفائدة وتحرير سعر الصرف
في اجتماع طارئ للجنة السياسية النقدية تم الاتفاق على عدة قرارات من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، وهي كما يلي:
- حيث قررت تلك اللجنة اليوم الأربعاء ٦ من مارس ٢٠٢٤م، رفع العائد على كل من الإيداع والاقراض.
- وسوف يكون ذلك الارتفاع لمدة ليلة واحدة بواقع ٦٠٠ نقطة، وبذلك يكون قد وصل إلى ٢٧،٢٥٪ ، ٢٨،٢٥٪، ٢٧،٧٥٪ على التوالي.
- كما قد أسفر أيضاً ذلك الاجتماع عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠ نقطة، وبذلك يكون قد وصل إلى ٢٧،٧٥ ٪.
- وبذلك يكون قد تقرر أيضاً رفع سعر الفائدة إلى ٦٪، وذلك منذ اجتماعها الأول في فبراير الماضي.
- وبهذه القرارات تهدف هذه اللجنة إلى انخفاض نسبة التضخم في الاقتصاد المصري.
- كما تنبه أيضاً لجنة السياسات النقدية على ضرورة السيطرة على عمليات التضخم وذلك لانخفاض السلع والمنتجات.
- وتهدف أيضاً القرارات السابقة من قبل البنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار في الأسعار باعتبارها الخطوة الأولى لتحقيق مناخ آمن للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين دون خوف أو قلق.
- وبناء على جميع القرارات السابقة من قبل تلك اللجنة والبنك المركزي المصري يتوقع الخبراء بمزيد من الانخفاض الأسعار واستقرارها.
- وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة عدم استقرار واضح في أسعار السلع وارتفاع أسعار بعضها بشكل مبالغ فيه.
- كما أن تلك القرارات سوف تتسبب في المزيد من الارتباك والقلق في السوق السوداء ولمحتكري السلع بجميع أنواعها.
- كما يتوقع الخبراء أيضاً مزيدا من الانتعاش الاقتصادي في الفترة المقبلة وخاصة بعد البدء في مشروع رأس الحكمة المصرية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.