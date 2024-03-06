المعاد اتغير من تاني!! موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.. أعرف امتى عشان تتفرج براحتك

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة الحماسية ومعرفة موعد مباراة بين النادي الأهلي ضد الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 8 مارس الحالي في نهائي كأس مصر وتأتي هذه المباراة النهائية في إطار منافسات موسم “2022-2023” وستقام في ملعب “الأول بارك” بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ستشهد الساحة الرياضية المصرية والعربية مواجهة مرتقبة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 على أرضية ملعب “الأول بارك” في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات نهائي كأس مصر للموسم السابق من المقرر أن تنطلق المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة في مصر وتعادل الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت دبي وأبوظبي في دولة الإمارات تعتبر هذه المباراة فرصة لا تضاهى لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة تجربة الندية والإثارة بين الفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك في مشهد رياضي يحمل في طياته الكثير من الحماس والتنافس.

نبذه عن بطولة كأس مصر

يحمل النادي الأهلي إرثا رائدا في بطولة كأس مصر حيث توج باللقب مرارا وتكرارا برقم قياسي يبلغ 38 مرة متفوقا على الزمالك الذي توج باللقب 28 مرة بالإضافة إلى 6 ألقاب لكل من الترسانة والاتحاد السكندري تقابل الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مرات عديدة حيث فاز الأهلي في 9 مباريات بينما انتصر الزمالك بنفس العدد، وتم تحديد الفائز في المواجهات التي حسمت اللقب بالتساوي مرتين تعود أول مواجهة نهائية بين الأهلي والزمالك إلى موسم 1927-28 حيث انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف وأحدث مواجهة كانت في نهائي الكأس في موسم 2020-21 حيث انتصر الزمالك بنتيجة 2-1.