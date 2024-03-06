“مُتــــاح هُنـــــا epedu.gov.iq“ رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024 في العراق بصفة معلم ومدرس

يبحث الكثير من المواطنين داخل دولة العراق وخاصة محافظة ميسان عن رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد وذلك بعد الاعلان بشكل رسمي عن تلك النتائج في الأيام القليلة الماضية والتي تسعى إلى توظيف الكثير من المعلمين والمدرسين داخل الدولة، وخاصة في ظل احتياج وزارة التربية والتعليم إلى الكثير من المدرسين للوظائف الشاغرة في المدارس والجامعات وذلك رغبة من الحكومة العراقية في النهوض بالتعليم لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الاعتراض على النتائج التي تم الاعلان عنها لمدة 15 يوم من تاريخ الاعلان وذلك بالنسبة للاشخاص المتقدمين ولم ينجحوا في تلك الاختبارات.

رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد

كشفت وزارة التربية والتعليم في العراق انه يوجد رابط يمكن من خلاله الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد وتصل تلك الوظائف إلى حوالي 6000 درجة وظيفية لكافة المتقدمين للحصول على الوظائف من المعلمين والمدرسين طبقا لبعض الشروط والأحكام التي قامت وزارة التربية بتحديدها.

شروط المفاضلة للتعيين

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يوجد بعض الشروط الخاصة المفاضلة للتعيين في الوظائف الشاغرة في الوزارة وتلك الشروط تتمثل فيما يلي: