“فرصة لأصحاب المعاشات”.. هتاخد قرض وتدفع قسط 300 جنيه إجراءات الحصول على قرض من بنك ناصر بدون فوائد وبأقل المستندات

يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتقديم خدمات اجتماعية فريدة تستهدف الفئات المواطنة التي تجد صعوبة في التعامل مع التحديات الاجتماعية نتيجة لنقص الموارد الذاتية، تتمثل إحدى هذه الخدمات في التمويلات الاجتماعية الحسنة بتكلفة إدارية بسيطة حيث يصل القرض الحسن إلى عشرة آلاف جنيه، وتُسدد هذه المبالغ على شكل أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، وتسقط حال وفاة المقترض.

شروط الحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

تقدم بنك ناصر الاجتماعي قروضًا بدون فوائد مع شروط محددة للحصول على التمويل. إليك شروط الحصول على القرض:

ضمان المرتب

يجب أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية للمتقدم عن ثلاث سنوات.

يتعين تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

يجب تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ضمان المعاش الافتراضي

يجب أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية للمتقدم عن عشرين عامًا.

يتطلب تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ضمان المعاش / المعاش المستحق

يجب تحويل القسط أو المعاش على البنك.

في حالة المعاش المستحق، يتعين تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي، يتعين على المتقدم تقديم الأوراق التالية: