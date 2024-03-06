مليون كوينز ببلاش “طريقة شحن لعبة دريم ليج مجاناً 2024” .. اعرف الخطوات وألعب براحتك

دريم ليج من أشهر ألعاب الفيديو الخاصة بكرة القدم والتي لها شهرة واسعة في هذه النوعية من ألعاب الفيديو والتي تعتمد على خوض مباريات بلاعبين محترفين مثل ميسي محمد صلاح وغيرهم، ولكي يتمكن المستخدم من اقتناء أشهر اللاعبين العالميين في كرة القدم لكي يتمكن من الفوز بالمباراة هناك جواهر داخل اللعبة والتي تمثل العملة الافتراضية لها، والتي يجب أن تكون متوفرة معه وذلك لكي يتمكن من الاستفادة من الامتيازات المتعددة داخل اللعبة.

طريقة شحن لعبة دريم ليج مجاناً

هناك خطوات وفعاليات يجب على اللاعب أن يقوم بها داخل لعبة دريم ليج وذلك لكي يحصل على جواهر وكوينز بشكل مجانى، وتتمثل طريقة الشحن في الآتي:

الدخول في تحديات داخل اللعبة وخوضها والتمكن من تحقيق الفوز في هذه التحديات، يحصل اللاعب على جوائز تتراوح من 10_50 جوهرة في كل تحدي.

داخل اللعبة يوجد إعلانات ترويجية مشاهدة كل اعلان من هذه الإعلانات يمنح اللاعب 30 جوهره عن كل إعلان.

لعبة مباراة يومية من خلال اللعبة والتمكن من الفوز بها يتم تحويل 100 جوهرة إلى حساب اللاعب داخل اللعبة.

استمرار فتح اللعبة واستخدامها والفوز في أغلب المباريات فإنه ذلك يترتب عليه تحويل 900 جوهرة بشكل مجانى إلى حساب اللاعب.

خطوات شحن دريم ليج بشكل غير مجاني

هذه الطريقة يمكن الحصول على عدد الجواهر التي يحددها المستخدم نظير سداد مبلغ معين من المال، وتتمثل خطوات هذه الطريقة في التالي: