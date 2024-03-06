ضيف عيالك وخد نصيبك في التموين “خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين” بعد زيادة شهر رمضان 2024

أعلنت وزارة التموين في مصر عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك إلكترونيًا من خلال موقع دعم مصر التمويني ، كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية امكانية اضافة المواليد الجدد بشروط جديدة وذلك طبقًا للظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي يمر بها جميع المواطنين في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين حيث تستحق الكثير من الفئات في المجتمع المصري إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ومنها حاملي كروت تكافل وكرامة أو حاملي كارت الخدمات المتكاملة وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع الدعم التمويني من هنا. ثم قم بتسجيل الدخول. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة. ثم قم بتسجيل الرقم القومي للمولود والمدون على شهادة الميلاد. ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

بعد التعرف على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي كالتالي: