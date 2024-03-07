“احصل على 100 دينار واشتري لوازم رمضان”.. التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 +الشروط المطلوبة

المكرمة الملكية الأردنية 2024، في إطار الجهود المبذولة من المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم للمحتاجين والذين لا تكفي دخولهم لتلبية احتياجاتهم أطلقت المكرمة الملكية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ليتمكن المواطنين من شراء السلع الأساسية، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال شروط الحصول على هذه المنحة وطريقة التقديم اليها وموعد الصرف.

المكرمة الملكية الأردنية 2024 تم الاعلان عن فتح باب التقديم للحصول على المكرمة الملكية الاردنية 2024 وذلك خاص بالمواطنين والمواطنات الذين يحتاجون بالفعل الى الدعم وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ويحصل المستفيد على مبلغ قدره مائة دينار أردني ومن المقرر صرف المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، وللتسجيل والحصول على المنحة عليكم اتباع الخطوات التالية : الدخول الى الموقع الالكتروني لصندوق المعونة الوطنية عبر الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى خدمة الدعم المالي الموحد.

ثم تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عن طريق ادخال رقم الهوية وكلمة المرور.

قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالمكرمة الملكية وادخل المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة.

ارفع المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال تقديم الطلب، ثم اضغط على “ارسال”.

سيتم بحث الحالة ومراجعة الطلب والبت فيه ثم ارسال الرد الى هاتف صاحب الطلب.

إذا تم قبول الطلب سيتم تحويل مبلغ المنحة الى حساب المتقدم. شروط الحصول على المكرمة الملكية 2024 إذا توافرت في الشخص المتقدم الشروط المستحقة والتي وضعها المسئولون بالمملكة فيمكنه بسهولة الحصول على المكرمة الملكية، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز الشروط : أن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية ومقيم بها بشكل دائم.

أن يكون محتاج للدعم ودخله محدود لا يلبي كافة احتياجاته.

ألا تكون أسرة المتقدم مستفيدة من أي برامج أخرى للدعم.

أن يكون المتقدم ليس لديه أي ممتلكات خاصة.