الاخضر اتجنن “ارتفاع سعر الدولار اليوم6مارس 2024” في جميع البنوك المصرية بعد قرار المركزى بتعويم الجنيه

سجل الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ اما الجنية المصرية خلال التعاملات البنكية، وذلك بعد بدء تنفيذ البنك المركزي قرار التعويم لسعر الجنيه المصري ليتحكم في سعره آلية العرض والطلب على العملة في الأسواق، وقد قفز سعر الدولار اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 ليسجل متوسط سعره في مختلف البنوك المصرية 46.45 جنيه مصري سعر الشراء أما بالنسبة لسعر البيع: 46.45 جنيه مصري، ويرجع اتخاذ قرار التعليم لترك سعر الجنيه يتحكم به البات التعامل في الأسواق لرغبة للدولة فى التخلص من تضخم الدين الخارجي وتقليص حجم الطلب الزائد للعملة الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

ونرصد تقرير مفصل بسعر الدولار الأمريكي في البنوك الآن عقب اخر تحديث شهدته الأسعار خلال التعاملات في الفترة الصباحية في البنوك وإليكم سعر الدولار اليوم 6مارس 2024 في البنوك المصرية الآتية:

سعر الدولار في البنك الأهلي45.25 جنيه للشراء،45.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر45.25جنيه شراء،45.35 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك CIB و46 جنيه للشراء، 64.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 46.30 جنيه للشراء،46.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 46 جنيه للشراء، 46.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ويشهد سعر الدولار في السوق السوداء استقرار اليوم بعد التراجع الذي سجله على مدار الايام الماضية، ولم يشهد ارتفاع ملحوظ فالسعر حيث سجل سعرالدولار فالسوق السوداء اليوم الاربعاء 6مارس 2024 مايقدر ب 49 جنيه ومازال يتوقع ان يشهد مزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة، في ظل القرار الجديدة في البنوك المصرية التي سوف تساهم في ضبط سعر العملة .