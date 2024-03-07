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المالية تزف أخبار سارة للموظفين .. المواعيد الجديدة لـ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة + جدول المرتبات
صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
تعتبر مرتبات شهر مارس 2024 موضوع مهم بالنسبة للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، حيث يتساءلون عن الموعد الرسمي لصرف المرتبات بما في ذلك الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بلغت نسبتها 15% وتستهدف أكثر من 13 مليون مواطن،
موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة 2024
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إجراء جديد يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة، وفي إطار هذا القرار تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث ارتفع إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، كما قامت وزارة المالية المصرية بتحديد 5 أيام من أجل مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة من يوم الخميس 21 مارس 2024
جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة
- موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
- موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.
جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024
- أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 ستكون يوم الخميس 21 مارس 2024.
- ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون يوم الأحد 24 مارس 2024.
- ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم الإثنين 25 مارس 2024.
- رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.
- خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم الأربعاء 27 مارس 2024.