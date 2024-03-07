المالية تزف أخبار سارة للموظفين .. المواعيد الجديدة لـ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة + جدول المرتبات

تعتبر مرتبات شهر مارس 2024 موضوع مهم بالنسبة للموظفين والعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، حيث يتساءلون عن الموعد الرسمي لصرف المرتبات بما في ذلك الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بلغت نسبتها 15% وتستهدف أكثر من 13 مليون مواطن،

موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة 2024

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إجراء جديد يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة، وفي إطار هذا القرار تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث ارتفع إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، كما قامت وزارة المالية المصرية بتحديد 5 أيام من أجل مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة من يوم الخميس 21 مارس 2024

جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة

موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه وذلك لمرتب شهر مارس 2024.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024