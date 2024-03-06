خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة إحدى الوسائل التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة المواطنين المتقدمين في برنامج الخدمات المتكاملة والذي تم إطلاقه منذ سنوات عدة ويستخدمه أكثر من 3 ملايين مواطن مصري من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الهمم والمعاقين، وتوفر لحامله فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الصحية، مثل الرعاية الصحية المستمرة والتشخيص الطبي والعلاج الطبيعي، وتحديدا الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تقدم البطاقة مجموعة من الإمتيازات لمستخدميها وتسهل فرص البحث عن العمل لهم، كما أتاحت خدمة الإستعلام عن البطاقة من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي سنتناولها معكم في الأسطر القادمة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي عن طريق اتباع التعليمات المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي هي كالتالي

في البداية، عليك الدخول علي صفحة وزارة التضامن الاجتماعي الإلكترونية الرسمية.

ثم النقر علي خانة الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم إدخال الرقم القومي في الخانات المطلوبة بشكل دقيق.

ثم النقر علي خانة بحث أو استعلام.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

توجد العديد من المميزات التي يحصل عليها حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة لتسهيل الحياة على المواطن، من أبرز مزايا البطاقة:

خدمة الإعفاء من الضرائب.

التعيين في الوظائف الحكومية لأشخاص يعانون من إعاقة بنسبة 5%.

الدمج في المدارس والجامعات.

يحصل حاملها علي خصومات على تذاكر وسائل المواصلات.

يحصل حاملها على سكن حكومي مناسب.

خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة