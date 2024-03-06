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الآن هنا تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة pdf لدى منصة مظلتي
الآن هنا تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة pdf لدى منصة مظلتي
حالياً هناك الكثير من المتقدمين العراقيين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق ولكن قد تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إعلان النتيجة النهائية لجميع المحافظات العراقية لان يتم اختيارهم طبقاً للشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الدعم وهناك الآن الكثير من المتقدمين الذين يرغبوا التعرف على طريقة تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة pdf لذلك وضحت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن تلك الأسماء عن طريق منصة مظلتي في عموم العراق.
ما هي شروط وضوابط الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
هناك الكثير من الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي :
- يجب على الجميع التأكد من توفير الهوية الوطنية العراقية.
- توفير العمر المناسب الذي يبدأ من 18 إلى 60 عام من الرجال العراقيين.
- كذلك النساء متاح لهم العمر المناسب للتقديم من سن 15 حتى 55 عام فقط لا غير لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- توفير أثبات بعدد أفراد الأسرة الذي يصل إلى 4 أشخاص.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
- عليك زيارة الآن موقع منصة مظلتي.
- ثم بعد ذلك عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- قم بعد ذلك بتعبئة النموذج وتسجيل كل البيانات.
- ثم الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل النتيجة.
- منصة مظلتي يمكن من خلالها تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
- بعد ذلك عليك اختيار الأسم المراد البحث عنه فقط لا غير وسوف يظهر لك جميع التفاصيل الجديدة.