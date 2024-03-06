هتصرفه قبل معاده عشان رمضان والعيد “زيادة نصيب الفرد في تموين أبريل 2024” .. أبسط ياعم

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن زيادة نصيب الفرد في تموين أبريل 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة حول زيادة تموين شهر أبريل بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك ، كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين ثابت بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد يحصل بها المواطن على السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية.

زيادة نصيب الفرد في تموين أبريل 2024

نفت وزارة التموين والتجارة جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد في تموين أبريل 2024 وأن الفرد الواحد يحصل على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا وذلك حتى الفرد الرابع على البطاقة التموينية بينما يحصل باقي الأفراد على سلع تموينية بقيمة 25 جنيه للفرد الواحد ، وتتوفر الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة على بطاقة التموين ومن أهمها الزيت والسكر ، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلًا رمضان في الكثير من المحافظات المصرية قبل بداية شهر رمضان المبارك 2024.

أسعار السلع التموينية في تموين شهر أبريل 2024

أعلنت وزارة التموين عن أسعار جميع السلع الغذائية المتوفرة في جميع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات المصرية وهي كالتالي: