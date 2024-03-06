FROM HERE.. رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024+ شروط المفاضلة وحساب نقاط

الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024، تم الاعلان عن نتائج التعيين بوظائف معلم ومدرس ودكتور جامعة بمحافظة ميسان وهي المسابقة التي أقيمت مؤخرا وتقدم اليها الآف المواطنين، وبالنسبة للمتقدمين الذين لم يجدوا أسمائهم بين من تم تعيينهم فيمكنهم التقدم باعتراض على النتيجة وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما، وفي هذا المقال نستعرض لكم شروط المفاضلة وطريقة حساب نقاط المعدل.

الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024 أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024 والتي ظهرت منذ أيام قليلة لتعيين 6000 معلم بمختلف الدرجات الوظيفية، والاعتراض متاح خلال خمسة عشر يوما من اعلان النتيجة، ويمكن ذلك من خلال رابط الوزارة ما هي شروط المفاضلة للمتقدمين بصفة عقد ميسان 2024؟ وقد وضعت الوزارة عدة معايير وضوابط للتعيين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز تللك المعايير والتي قد رجحت كفة بعض الناجحين على غيرهم : الاختصاص الأكثر أهمية يتقدم في الأولوية بنسبة 60% و 40% للإناث.

عند تساوي المتقدمين في الشروط المتوافرة يمنح المتخرج اولا أولوية التعيين، وإذا كانت سنة التخرج واحدة يتم اجراء قرعة.

مجموع المتقدمين تخصص منهم نسب لبعض الحالات الخاصة، فيتم اختيار نسبة 15% لأبناء الشهداء وضحايا الارهاب.

كما تخصص نسبة 5% لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بشرط قدرته على اداء مهام الوظيفة.

الأقليات تخصص لهم نسبة 2% من مجموع المتقدمين، ونسبة 2% للنازحين الى نينيوي والانبار وصلاح الدين. كيفية حساب نقاط المعدل؟ تضاف 30 درجة لمن حصل على تقدير امتياز، و 25 درجة لتقدير جيد جيدا، و20 درجة لتقدير جيد، و 15 درجة لتقدير متوسط، و10 درجات لتقدير مقبول.

اذا كان المتقدم متزوجا يحصل على 5 نقاط اضافية.

في حالة ما كان المتقدم ابن لأب أو أم بالمجال التربوي فيحصل على ثلاث نقاط اضافية.