ظهرت هسة pdf اسماء نقل النفوس الوجبة 133 عموم محافظات العراق عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الـ 133 التي شملت عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أن هذه الخدمة تُساهم في تعديل وتغيير البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن متقدم، وهي تكون بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مقر، وتم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، ولذا يمكن الإستعلام عن الأسماء كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المقبولين في وجبة نقل النفوس 133، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ومن ثم يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من البوابة.

وعليه يُرجى إدخال اسم المواطن ورقم الهوية الساري.

القيام بتحديد الوجبة.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية استخراج جميع الكشوفات التي تشمل المقبولين في الوجبة.

شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق 2024

تتمثل أهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما نص على الأتي:-