عبر منصة “مظلتي”.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

تستعد وزارة العمل للكشف قريباً عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لعام 2024، يأتي هذا الإعلان استعداداً لتوفير الدعم الضروري لعدد كبير من الأسر العراقية قبل حلول شهر رمضان المبارك، الهدف الرئيسي هو تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، وتمكينهم من شراء ما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر المبارك، هذا الاستعداد يأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، من خلال إعلان الأسماء المشمولة بالدعم، يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي الضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق راحة أكبر للأسر خلال شهر الصيام.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

يثير العديد من الأفراد استفسارات حول قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF في جميع محافظات العراق، بعد إجراء فحص دقيق لجميع الطلبات المقدمة، يتم اختيار المستحقين فقط الذين يتوافقون مع شروط وضوابط البرنامج، فيما يلي كيفية الاستعلام عن المستفيدين:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل العراقية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.

اختيار الوجبة السابعة.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية واسم المحافظة.

النقر على “استعلام”.

الضغط على الخانة المخصصة لتحميل الكشوف التي تظهر أمام المتقدم.

الانتظار قليلاً حتى اكتمال عملية التحميل.

فتح الملفات التي تم تنزيلها والبحث عن اسم المتقدم.

في حالة قبول المتقدم، سيجد اسمه ضمن الكشوف التي تم تنزيلها.

يُشجع جميع المستفيدين المحتملين على متابعة الإرشادات بعناية والتحقق من الأسماء المعلنة لضمان استفادتهم الكاملة من الدعم المقدم في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

بعد إعلان وزارة العمل العراقية عن الرابط الرسمي لقائمة المقبولين في الرعاية الاجتماعية، تم توضيح بعض الشروط والضوابط التي تحدد معايير اختيار المستفيدين، يتضمن هذه الشروط:

يجب على المتقدم أن يحمل الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا داخل حدود العراق.

يتعين على المتقدم عدم امتلاك أي أصول أو عقارات مسجلة باسمه.

يجب عدم وجود أي صورة لدخل ثابت تمتلكها المتقدم.

تلك الشروط والضوابط تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان أن يتم اختيار المستحقين وفقًا للحاجة والظروف المحددة، وتعكس التركيز على توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع العراقي.