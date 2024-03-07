التردد الجديد لقناة الأطفال المسلية “قناة وناسة كيدز” WANASA على قمر النايل سات

قليلة هي قنوات الأطفال الجذابة والممتعة والتعليمية في نفس الوقت فعلى الرغم من تعدد القنوات المقدمة لمحتوى مناسب للأطفال إلا أن الكثير منها لا يقدم المحتوى المسلي والتعليمي في نفس الوقت للأطفال، بهذا استطاعت القناة السورية قناة وناسة للأطفال أن تشق طريقها للنجاح سريعًا لأنها تمكنت من الجمع بين النقطتين التسلية والتعليم في آن واحد، ولهذا السبب تحديدًا يهتم أولياء الأمور بمعرفة تردد قناة وناسة بتنزيلها على التلفاز للأطفال لمشاهدتها والاستمتاع بمحتواها.

تردد قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة بأن المحتوى المقدم على شاشتها مسلي للغاية يجذب الأطفال في مراحل عمرية مختلفة تبدأ من عامين لهذا فإن العديد من الآباء يقومون بتشغيلها لأطفالهم فترات طويلة لتسليتهم سواء كان من خلال الأناشيد التي يسعدون بها ويرددونها أو من خلال البرامج التعليمية التي تساعدهم على تعلم الكثير من الأمور الحياتية الإيجابية التي تناسب أعمارهم، وإذا كنتم ترغبون في تجربتها مع أبنائكم فإن التردد هو:

نايل سات: التردد عليه هو 11438. ترميز التردد لهذا القمر هو 27500. والاتجاه رأسيًا.

عرب سات: ترددها للقمر الصناعي 11270. ونفس ترميز القمر السابق. والاستقطاب رأسيًا.



استقبال تردد قناة وناسة للأطفال

ولأن هناك بعض الأشخاص الذين لا يعرفون طريقة استقبال تردد القنوات على التلفاز فسنوضح لكم بخطوات بسيطة طريقة تنزيل القناة على التلفاز: