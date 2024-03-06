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موعد صرف المكرمة الملكية في الأردن والحصول على 100 دينار أردني
ولا زال البحث مستمر للحصول على موعد صرف المكرمة الملكية في الأردن ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الصرف، ولكن هناك مصادر موثوقة تفيد بإن المكرمة الملكية في الأردن سيتم صرفها قبل بداية شهر رمضان ولكن نحن الآن معكم لنوفر إليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص المكرمة الملكية في الأردن والفئات المستفيدة ورابط التسجيل المباشر.
رابط التسجيل في المكرمة الملكية في الأردن
كيفية التسجيل للحصول على المكرمة الملكية:
- قم بزيارة موقع تكافل الرسمي في الأردن.
- اختر خدمة المكرمة الملكية من الصفحة الرئيسية للموقع.
- أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.
- قم بتحميل ورفع كافة الأوراق الرسمية المطلوبة.
- قم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.
- اضغط على أيقونة “تقديم” لإرسال طلبك.
- من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك التسجيل بنجاح للحصول على المكرمة الملكية الأردنية عبر الإنترنت.
الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية في الأردن
الأشخاص المستفيدين من المكرمة الملكية الأردنية يتضمنون:
- أبناء وبنات شهداء القوات المسلحة.
- أبناء وبنات المتوفين أثناء خدمتهم أو المتقاعدين لعدم لياقتهم الصحية واستلامهم راتب اعتلال وراتب تقاعدي.
- يتم صرف المكرمة الملكية لأبناء وبنات الضباط والأفراد الذين خدموا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون التقاعد
- العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي.
- أبناء وبنات المتقاعدين العسكريين بعد تقاعدهم.
- أبناء وبنات العسكريين المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم لأسباب صحية ويستلمون راتب العجز الجزئي أو الكلي.
- أبناء وبنات الضباط المحالين على الاستدعاء.
- أبناء وبنات الضباط والأفراد الذين انتهت خدمتهم بالاستغناء عن الخدمة واستلموا راتب تقاعدي.
- يتم استثناء من هذه الفئات الذين انهوا خدمتهم بسبب أسباب معينة ولم يستلموا راتب اعتلال ولا خدمة استغناء أو استقالة أو فقدان الجنسية أو الطرد من الخدمة العسكرية.