“نعامتين جرين عربية خشبية” تفاصيل برنامج رامز جلال 2024 هذا العام على mbc مصر وموعد العرض

على أحر من الجمر ينتظر المواطنون والموطنات برنامج رامز جلال 2024، حيث يرغبون في التعرف على اسم البرنامج وكيف ستكون فكرته، وذلك بعد أن نشر الفنان على صفحته الرسمية على انستجرام اسم البرنامج، والذي كان ” رامز جاب من الآخر”، فدعونا نوضح لكم آخر التفاصيل حول برنامج رامز جلال هذا العام، وهل يمكن توقع فكرته من خلال البوستر الدعائي له؟

برنامج رامز جلال 2024

رسميًا كشف الفنان رامز جلال عن اسم برنامجه في رمضان هذا العام، بل وفي نفس الوقت كشف مجموعة قناة mbc عن اسم البرنامج، حيث المقالب الرمضانية الذي يقدمها الفنان رامز جلال في الفنانين كل عام في شهر رمضان المبارك، وقد تم الإعلان عن بعض التفاصيل في البرنامج والتي هي كالتالي:

يظهر الفنان رامز جلال وشعره بنفسجي وفي يديه كلب ونعامتين وهو يجلس على عربة خشبية.

اسم البرنامج “رامز جاب من الآخر” وهذا يدل على أن اسم البرنامج قوي وسوف يقوم بتخويف الضيوف وإرعابهم.

لم تتضح الفكرة بعد عن البرنامج ولكن متوقع أن يكون البرنامج قوي للغاية.

موعد عرض برنامج رامز جلال 2024

من المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال لهذا العام على قناة mbc مصر، حيث يتم عرضه سنويًا على هذه القناة، وهي القناة المنظمة لهذا البرنامج، وفي العادة يتم عرض المسلسل بعد الإفطار فورًا، وهذا يعني أنه سيتم عرضه في المواعيد التالية: