“العلف هيبقا اكوام اكوام عندك” .. تراجع ناري يضرب اسعار الاعلاف اليوم الاربعاء 6 مارس.. العلف نزل خالص ياجدعان.!!

انخفض سعر طن الأعلاف بمقدار 7 آلاف جنيه خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى اضطراب في سوق الأعلاف وأثر سلبا على القطاع الزراعي بشكل عام، يعد انخفاض سعر الأعلاف أمرا مقلقا للمزارعين وأصحاب المزارع، حيث تعتمد نجاح المحاصيل والماشية والدواجن بشكل كبير على جودة الأعلاف التي يتناولها الحيوان، تعتبر الأعلاف من العوامل الأساسية في تحقيق الإنتاجية الزراعية، حيث تسهم في توفير العناصر الغذائية اللازمة للحيوانات لضمان نموها وصحتها، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مفاجئ، يتعرض الكثير من المزارعين لخسائر مالية كبيرة، مما يهدد استمرارية عملهم ويؤثر على اقتصادهم الشخصي.

انخفاض اسعار الاعلاف

تعود أسباب انخفاض سعر الأعلاف إلى عدة عوامل، منها تقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج، كما يلعب العرض والطلب دورا حاسما في تحديد الأسعار، حيث قد يؤدي زيادة إنتاج الأعلاف أو تراجع الطلب عليها إلى انخفاض سعرها، للتعامل مع هذا التحدي، يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لدعم المزارعين وحمايتهم من تداعيات هذا الانخفاض، يمكن أن تتضمن هذه الإجراءات توفير دعم مالي مباشر للمزارعين المتأثرين، وتقديم تسهيلات ائتمانية تساعدهم على تجاوز هذه الصعوبات المالية.

اسعار الاعلاف اليوم

تلقت أسعار المواد العلفية تراجعا بنسبة تصل إلى 30%، حيث انخفض سعر الطن بمقدار 7 آلاف جنيه ليصل إلى 25 ألف جنيه، مقارنة بسعره السابق البالغ 32 ألف جنيه، أدى هذا الانخفاض إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد صفقة الحكومة مع الإمارات في مدينة رأس الحكمة، وتخفيضات الجمارك الكبيرة على المواد العلفية بعد توفير الدولار من البنوك، وفيما يتعلق بتأثير هذا التراجع في أسعار الأعلاف على قطاع الدواجن، أشار ثروت الزيني، نائب اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن أسعار الأعلاف تراجعت بمقدار 7 آلاف جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي، مما أدى إلى انخفاض سعر الدواجن من 95 جنيهاً إلى 89 جنيها للكيلو من المزرعة.