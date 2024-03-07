أزمة السكر هترجع تاني .. وزارة التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار السكر الرسمي الأيام المقبلة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة تقوم ببيع طن السكر بسعر 24000 جنيه لضمان وصوله إلى المستهلك بسعر 27 جنيهًا، جاء هذا التصريح نتيجة ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، وفي لقائه التلفزيوني أكد عشماوي أنه مع انضباط السوق يمكن أن يتراوح سعر كيلو السكر بين 30 و40 جنيهًا، وأشار إلى أن كفاءة السوق تتطلب بنية تحتية أفضل وأضاف قائلاً: “طرحنا على البورصة السلعية ما يقرب من 189 ألف طن سكر لشركات الصناعات الغذائية والدوائية”.

أسعار السكر اليوم

شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا حيث يتراوح سعر الكيلو بين 35 إلى 45 جنيهًا في المحلات التجارية، يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار البسيط الذي رأيناه في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلو إلى 27 جنيهًا، ومع ذلك قفزت الأسعار مرة أخرى، وفي بعض المحالات التجارية الكبرى، يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا بشرط أن يحصل المستهلك على كيس واحد فقط يوميًا.

موعد انخفاض سعر السكر

صرح علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية عن الوضع الحالي لمعروض السكر في الأسواق، حيث أكد أن هناك تراجعًا في إمدادات السكر في المحال التجارية، كما أوضح أن الإنتاج اليومي للسكر يصل إلى 250 ألف طن والرصيد الحالي يكفي لمدة 2.1 شهر، وأشار إلى أن إنتاج السكر المحلي قد بدأ بالفعل باستخدام محصول القصب، وبخصوص أزمة السكر السابقة، ألقى اللوم على عوامل لوجستية. وعن موعد عودة إمدادات السكر إلى الأسواق، أعلن أنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال أسبوعين تقريبًا، حيث سيتم طرح السكر من جديد بسعر 24 جنيهًا للتاجر ليتم بيعه بسعر 27 جنيهًا للمستهلك، بخلاف السعر الذي يتم استيراده والذي يصل إلى 41 جنيهًا.