ماتفكرش كتير هتبقي يعني هتبني .. “اسعار الحديد اليوم” الأربعاء 6 مارس 2024 + أسعار الأسمنت .. اشتري بسرعة قبل ما يطير

إنه عقب التعويم الذي حدث بسعر الدولار، وقد بلغ سعر العملة الخضراء بمختلف البنوك في مصر اليوم حتى 49 جنيه مصري، وذلك الأمر جعل المواطنين يتساءلون عن اسعار الحديد اليوم والأسمنت الأربعاء 6 مارس 2024م، وفيما يلي سوف نوضح لكم أبرز تلك الأسعار.

اسعار الحديد اليوم

شهدت اسعار الحديد اليوم استقرار بشكل ملحوظ، وقد جاءت تلك الأسعار كما يلي:

يلغت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، في شركة عز لما يقرب من حوالي 48000 جنيهًا للطن.

وصل سعر الحديد اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بشركة بشاي لما يقرب من حوالي 47500 جنيهًا للطن.

كما أن سعر حديد السويس للصلب بلغ اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيه للطن.

هذا بجانب أن أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي بلغ اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 48000 جنيه للطن.

كذلك أن سعر حديد الداخلية بلغ اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 48000 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الحديد الجيوشي بلغ اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيه مصري.

كذلك ان سعر حديد المراكبي بلغ اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيه للطن.

هذا بجانب أن سعر حديد عطية وصل اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لما يقرب من حوالي 47500 جنيه للطن.

أسعار الاسمنت اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6 مارس 2024م، وسجلت ما يلي: