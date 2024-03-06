“الحقو يولاد لولو اتخطفت” تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها وفرح عيالك..!!

قناة وناسه للأطفال هي واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة التي تستهدف الفئة العمرية الصغيرة ببرامج ممتعة وتعليمية. تأسست القناة بغرض توفير بيئة ترفيهية آمنة وتعليمية للأطفال، حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعلم، وتتميز قناة وناسه بمجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الفئات العمرية، بدءا من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم المهارات الأساسية مثل الحساب والقراءة والكتابة، وصولا إلى البرامج الترفيهية التي تثري خيالهم وتنمي مهاراتهم الاجتماعية.

تردد قناة وناسه الجديد

تقدم قناة وناسه محتوى يحترم قيم الأسرة والتربية الصحيحة، حيث تسعى إلى تعزيز القيم الإيجابية وتنمية شخصية الطفل بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، تحرص القناة على تقديم بيئة آمنة خالية من المحتوى الضار أو العنف، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة ومفيدة للصغار وأولياء الأمور على حد سواء، بفضل مزيجها المثالي بين الترفيه والتعلم والقيم، تعتبر قناة وناسه وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور الذين يسعون لتوفير تجربة تلفزيونية ممتعة ومفيدة في نفس الوقت، واليكم تردد القناة

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

طريقة تنزيل القناة