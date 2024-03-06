بعد ارتفاع سعر الدولار إلي 50 جنيه في البنوك.. سعر السكر اليوم في مصر.. يا تري هيبقى بكام وأسعار السلع الغذائية بعد الزيادة في العملة الأجنبية

بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية إلي 50 جنيه يريد الكثير معرفة سعر السكر اليوم في مصر، حيث تشهد معدلات البحث عن أسعار السكر في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الأيام، وذلك بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتساءل العديد من المواطنين وخاصة ربات البيوت عن أسعار السكر اليوم الأربعاء 6 مارس، لأن السكر يعتبر ضروريًا في إعداد الحلويات التي لا غنى عنها في شهر رمضان الكريم تابع.

سعر السكر اليوم في مصر

في ظل ارتفاع معدلات البحث هذه الأيام، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، يبحث الناس عن أسعار السكر اليوم في مصر، وتحديدا يوم الاربعاء 6 مارس 2024، شهدت المحلات والسلاسل التجارية الكبرى عودة ارتفاع أسعار السكر.

حيث وصل سعر السكر في السوق الجملة إلى 27.5 جنيه إلى 36 جنيه للكيلو بزيادة تصل إلى 8.5 جنيه.

وارتفع سعر لفة السكر التي تحتوي على 10 كيلو إلى حوالي 360 جنيه بدلاً من 275 جنيه وأكد التجار أن سعر طن السكر الغير معبأ وصل إلى حوالي 35 ألف جنيه.

مسجلاً زيادة قدرها 5 آلاف جنيه في أقل من 3 أيام، أما سعر طن السكر المعبأ، فقد وصل اليوم إلى قمية 36 ألف جنيه و37.5 ألف جنيه.

اسعار السلع الاساسية اليوم في مصر بعد ارتفاع الدولار

تُذكر أسعار السلع الأساسية اليوم في مصر كالتالي: