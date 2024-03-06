بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 وموعد استلام البطاقة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق رابط إلكتروني مخصص لخدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في سياق تطور الرقمنة الواضح الذي يشهده العالمن يأتي هذا الكارت بأهمية كبيرة للمستفيدين الذين يتمتعون به، نظرًا للخدمات المتنوعة التي يوفرها والتي تميزه عن غيره، يتعاون الكارت مع عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الصحة، والعديد من الجهات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، يتم إصدار “كارت الخدمات المتكاملة” بثلاثة ألوان مميزة: “الأزرق، الأخضر، الأرجواني”، ويهدف ذلك إلى تحديد درجة الإعاقة للفرد، للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختيار “كارت الخدمات المتكاملة” من بين الخدمات المتاحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص.

الضغط على “بحث”.

تعبئة جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

ستظهر جميع التفاصيل إذا تم إصدار الكارت أو وجود أي عوائق.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بعد التأكد من أحقية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ستقوم الوزارة بتوفير خدمة التوصيل إلى باب البيت من خلال مبادرة “هنوصلك”، ويمكن أيضًا استلام الكارت من مكتب التضامن الاجتماعي المتواجد في المنطقة السكنية، بعد الاستلام، يجب تفعيل الخدمة عبر الاتصال بالخط الساخن 15044، وفيما يلي أبرز مميزات هذا الكارت: