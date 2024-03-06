اقتصاد
خبر يفرح الجميع: 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي تصل مصر قبل رمضان لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة!
مع اقتراب شهر رمضان الكريم وزيادة السحب على اللحوم بجميع أنواعها حرصت الحكومة المصرية على توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنين خلال ذلك الشهر المبارك، وسوف نوضح لكم في هذا المقال خبر التموين تتعاقد على ٢٠ ألف رأس ماشية من جيبوتي ووصول ٥ آلاف خلال رمضان.
التموين تتعاقد على ٢٠ ألف رأس ماشية من جيبوتي ووصول ٥ آلاف خلال رمضان
أعلنت وزارة التموين أنه حرصاً على توفير جميع السلع للمواطنين أنها قامت بالتعاقد على عدد كبير من رؤوس الماشية، وسوف نوضح ذلك فيما يلي:
- وقد أكد وزير التموين المصري السيد علي مصلحي أنه تم بالفعل وصول أمس مركب على متنها عدد ٥ آلاف ماشية من الأبقار الحية من دولة جيبوتي السودانية.
- وتعد تلك الشحنة هي دفعة أولى من التعاقد الذي ينص على استيراد عدد ٢٠ ألف رأس ماشية خلال شهر رمضان المبارك فقط.
- وأكد أيضاً أنه رغم الأحداث والاشتباكات السياسية في السودان إلا أنه لم تتوقف عمليات الاستيراد من اللحوم والابقار.
- كما من المقرر أيضاً أن يتم طرح تلك اللحوم بعد ذبحها في جميع منافذ البيع بسعر ٢٥٠ جنيه مصري.
- ويعد ذلك سعر مناسب مقارنة بأسعار اللحوم البلدي التي قد وصل سعرها في بعض المناطق إلى ٥٠٠ جنيه مصري.
- وأكد أيضاً السيد علي مصلحي أن المنافذ التي سوف يتوافر بها تلك اللحوم هي معارض أهلا رمضان، ومنافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- وأكد أيضاً أن جميع التعاقدات على اللحوم سواء الحية أو المجمدة تم التعاقد عليها بكمية تكفي لمدة عامين قادمين.
- حيث تم التعاقد أيضاً على قرابة ٢٥ ألف طن من الدواجن البرازيلي المجمدة، وتم بالفعل استلام حوالي ٧ آلاف طن منها.
- وأنه من المقرر أيضاً أن يتم توريد ٢٠٠٠ طن شهرياً ليكفي بذلك حاجة المواطنين من اللحوم والدواجن.
- وسوف يتم طرح ما بين ٥٠ إلى ٧٥ طن لحوم يوميا خلال شهر رمضان المبارك في جميع منافذ البيع.