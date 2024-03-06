خبر يفرح الجميع: 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي تصل مصر قبل رمضان لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة!

مع اقتراب شهر رمضان الكريم وزيادة السحب على اللحوم بجميع أنواعها حرصت الحكومة المصرية على توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطنين خلال ذلك الشهر المبارك، وسوف نوضح لكم في هذا المقال خبر التموين تتعاقد على ٢٠ ألف رأس ماشية من جيبوتي ووصول ٥ آلاف خلال رمضان.

التموين تتعاقد على ٢٠ ألف رأس ماشية من جيبوتي ووصول ٥ آلاف خلال رمضان

أعلنت وزارة التموين أنه حرصاً على توفير جميع السلع للمواطنين أنها قامت بالتعاقد على عدد كبير من رؤوس الماشية، وسوف نوضح ذلك فيما يلي: