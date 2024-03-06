الأطباء هيطيروا من الفرحة.. التقديم على وظائف وزارة الكهرباء والشروط المطلوبة

وظائف وزارة الكهرباء للأطباء

أعلنت الشركة المصرية للكهرباء منذ أيام عن حاجتها لعدد من الوظائف بمختلف الاختصاصات وذلك من خلال المنشور رقم 1 لسنة 2024، وهي وظائف قيادية بالمجال الطبي، وفيما يلي نسرد لكم الوظائف المعلن عنها :

مدير إدارة بالديوان العام لإدارة الخدمات الطبية للعاملين.

مدير عام لإدارة ك ما يخص اصابات العمل والأمراض المهنية.

مدير ادراة لمتابعة مطالبات الصيدليات.

شروط الالتحاق بوظائف وزارة الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء الشروط المطلوبة للتعيين بالشركة، وسيتم توظيف من تتوافر فيه كافة تلك الشروط من المتقدمين، ونستعرض لكم في هذا الفقرة شروط وظائف وزارة الكهرباء :

أن يكون المؤهل الدراسي الذي حصل عليه المتقدم هو بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير عام جيد على الاقل.

وأن يكون لديه خبرة كبيرة بالمجال لا تقل عن خمسة عشر عاما.

عمر المتقدم لوظيفة المدير العام لابد الا يتجاوز 50 عاما والمتقدم لوظيفة مدير ادارة لا يتجاوز 45 عاما.

أن يكون عمل بوظيفة من الدرجة الأدنى من الدرجة المتقدم اليها واستمر بها مدة عامين أو أكثر.

أن يكون لديه القدرات والامكانيات التي تؤهله للقيادة والادارة.

أن يجتاز بنجاح البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة.

ألا يكون تم توقيع جزاءات وظيفية عليه في الخمس سنوات الاخيرة.

التقديم على وظائف وزارة الكهرباء