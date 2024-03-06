خبير اقتصادي يكشف الحقيقة: تحرير سعر الصرف ضروري لتحقيق التسعير العادل!

إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة سعر الفائدة بنسبة 6% أثار موجة من التساؤلات والتحليلات في الأوساط المصرية والاقتصادية، تعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية شاملة لتحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك تداعيات ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المحلي.

الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي

في تصريحاتها، أوضحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والقيادية السابقة في بنك مصر الحكومي، أن الزيادة في سعر الفائدة ليست قرارًا منفصلا.

وقالت إن الزيادة في سعر الفائدة هي جزء من مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات الراهنة، مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تأثير قرارات البنك المركزي

تهدف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي إلى مواجهة التضخم والسيطرة عليه، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العملة المحلية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف الأجنبي.

وبالتالي، فإن هذه الخطوة تعتبر جزءا من السعي نحو تحقيق التسعير العادل للجنيه وضمان استقرار الأسواق المالية.

تفاصيل السياسات النقدية

من بين القرارات التي اتخذها البنك المركزي هو قرار تعزيز استراتيجية التسعير العادل للجنيه وفقًا لأسعار السوق، بالإضافة إلى تحريك سعر الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

يأتي ذلك في سياق سعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي في مصر.

تأثيرات السوق الموازية

من الملاحظ أن سعر العملة الأجنبية في الأسواق الموازية قد تجاوز التوقعات في الأسابيع الأخيرة، مما يشكل تحديا إضافيا لسياسات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ولذلك، فإن توجيه الاستثمارات وفقا لسياسات البنك المركزي يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف المرسومة.

مع تكرار البنك المركزي المصري على التزامه بتطبيق سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الاقتصادي، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام في مصر، وبذلك، يظل البنك المركزي الداعم الرئيسي للحكومة في تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين.