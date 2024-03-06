ارتفاع غير مسبق.. سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء في البنوك السعودية تعويم جديد

يود العديد من المواطنين الآن التعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر مارس 2024 وذلك بعد انتشار أخبار كثيرة تشير بتعويم الجنيه المصري على شبكات والإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام، والآن ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة في بنك الأهلي وبنك مصر ومصر أبوظبي وغيرها.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6 من شهر مارس 2024 في منتصف التعاملات اليومية، فلقد سجل بالبنك الأهلي 48.50 جنيه مصري عند الشراء وفي حالة البيع 48.60 جنيه مصري، وفي البنك التجاري الدولي السي آي بي فلقد سجل الدولار مقابل الجنيه 49.30 حال الشراء وعند البيع جاء بقيمة 49.40 جنيه حال البيع.

وبالبنك الأهلي المصري فبلغ سعر الدولار 48.50 جنيه حال الشراء وعند البيع فلقد 48.60 جنيه عند البيع، وفي بنك الأهلي فجاء سعر الدولار 49 جنيه حال الشراء، وعند البيع جاء بقيمة 49.10 جنيه حال البيع، وببنك الإسكندرية فلقد وصل سعر الدولار 48.60 جنيه حال الشراء وعند البيع 48.70 جنيه مصري للبيع، وأخيرًا بنك أبو ظبي الإسلامي فلقد وصل سعر الشراء 49.65 جنيه وعند البيع فلقد بلغ سعر الصرف 49.70 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

وبعد التعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم، فهناك العديد من المواطنين يودون التعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء، حيث جاءت السطور بأن السعر سجل ما بين 43 وحتى 44 جنيه، حيث هناك تضارب كبير في الأسعار ما بين السوق وبين البنوك المصرية.