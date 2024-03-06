أسعد طفلك بأغاني مفيدة .. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على النايل سات وخطوات ضبط التردد على الرسيفر

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية العربية المختصة في برامج الأطفال، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، إلى جانب الأغاني التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزز معرفتهم، ولأهميتها الكبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور، قامت إدارة القناة بالإعلان عن تحديث في ترددها على القمر الصناعي نايل سات للعام 2024، تهدف هذه التحديثات إلى تحسين جودة الصورة والصوت، وضمان وصول القناة إلى جميع المشاهدين بشكل أفضل، يأتي هذا التردد الجديد كجزء من التفاني في تقديم تجربة مشاهدة محسّنة للأطفال وضمان استفادتهم القصوى من المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقدمه قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على النايل سات

قناة طيور الجنة تعتبر مصدرًا رائعًا للمحتوى التعليمي والترفيهي المخصص للأطفال، تقدم القناة تنوعًا في برامجها، حيث يشمل ذلك العديد من الأغاني والأناشيد الجديدة التي حازت على إعجاب الأسر العربية وصغار الأطفال، تشتمل المحتوى أيضًا على عدد لا حصر له من الأناشيد الدينية الإسلامية التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والمفاهيم الدينية.

لمتابعة هذا النوع المميز من المحتوى، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:

التردد: 11274 ميجاهرتز.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استمتع بمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المحبوبة للأطفال على قناة طيور الجنة بيبي، واستفيد من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي تقدمه لتنمية مهارات وقيم الصغار.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر “الإعدادات” المتاح على ريموت كنترول جهاز الاستقبال الفضائي.

انتقل إلى قائمة “القنوات” من خلال التنقل باستخدام الأزرار المناسبة على الريموت كنترول.

اختر خيار “بحث” من القائمة للوصول إلى شاشة بحث القنوات.

حدد قمر النايل سات كمصدر للبحث عن القنوات.

قم بإدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة بالارتباط مع الخطوات السابقة.

بعد إدخال التردد، اضغط على زر “بحث” لبدء البحث عن القنوات.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر قناة طيور الجنة تلقائيًا على قائمة القنوات في جهاز الاستقبال الخاص بك، مما يسمح لك بالوصول إليها بسهولة والتمتع بمحتواها التعليمي والترفيهي للأطفال.