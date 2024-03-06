رفعت 15 جنيه مرة واحده في الكيلو.. أسعار الدواجن اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار إلي 50 جنيه في البنوك .. أعرف وصلت كام

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، في بدء التعاملات في البورصة والأسواق، لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاعها خلال جلسة التداول السابقة، بمتوسط يتراوح بين 15 جنيهات للكيلو، وفقًا لأحدث تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية، لمعرفة اسعار الفراخ والبيض والبانيه تابع السطور المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم في المحلات

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم بين 100 جنيهًا 115 جنيهات للكيلو، حيث يبدأ السعر من 93 جنيهًا في المزارع ويصل إلى 115 جنيهًا للمستهلك، وقد يصل في بعض المناطق إلى 120 جنيهات للكيلو، بينما تتراوح أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء بين 98, 100 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر البط المسكوفي إلى 103 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي والبانيه اليوم

في هذا الفقرة سوف نرصد لحضراتكم أسعار الفراخ اليوم بجميع أنواعها وسعر البانيه وسعر الصدور وسعر الاجنحه وسعر الهياكل.

تتفاوت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بين 125, 130 جنيهًا للكيلو، فيما تتراوح أسعار الفراخ البلدي بين 130 و135 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم تتراوح بين 205 و220 جنيها للكيلو أو قد تتفاوت حسب المنطقة.

أما سعر الصدور بالعظم فيبدأ من 145 جنيها للكيلو، في حين تتراوح أسعار الأجنحة بين 75 و85 جنيها للكيلو.

وبالنسبة للهياكل، فتتراوح أسعارها بين 60 و70 جنيها للكيلو، أما الأوراك فتتراوح بين 108 و110 جنيهات للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم