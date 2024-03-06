متاح الآن.. رابط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تسعى الحكومة الجزائرية بتقديم الدعم والمساعدة لمواطنيها دائما وخاصة الفئات الأكثر احتياجا ويتم ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير قامت بتحديدها، وبدأ البحث من قبل الكثير من المواطنين في الجزائر عن رابط وطريقة التسجيل في منحة قفة رمضان 2024، للإستفادة من الدعم المادي المقدم ومواجهة ارتفاع الأسعار حيث يبلغ الدعم ما يصل إلى 10000 دينار لكل مواطن خلال شهر رمضان المبارك.

رابط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445

يمكن الآن التسجيل في منحة قفة رمضان 2024 عن طريق اتباع بضع خطوات، سنوضحها لكم بالتفصيل في الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي موقع الأمانة العامة للحكومة الجزائرية الإلكتروني الرسمي.

ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة “الإسم بالكامل، العنوان، تاريخ الميلاد”.

ثم إرفاق جميع الوثائق المطلوبة مثل إثبات الدخل ونسخة من الهوية.

الحصول على تأكيد لإستكمال عملية التسجيل.

الانتظار للرد ومتابعة الإشعارات المتعلقة بنتائج التسجيل.

الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة من قبل الحكومة لإستلام المنحة وتقديم الوثائق المطلوبة.

شروط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445

تم تحديد شروط للأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة، وتتضمن هذه الشروط التالي:

يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الشخصية مع نسخة شخصية وشهادة الميلاد.

يجب أن يتمتع المتقدم بالسلوك الحسن والسيرة الطيبة.

أن يكون المتقدم غير موظف ولا يكون لديه دخل ثابت شهريا.

أن يكون المتقدم مسلم الديانة.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الجزائر.

يجب أن لا يكون المتقدم محكوم عليه حكما قضائيا.

أن لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات قيمتها عالية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة قفة رمضان 1445

قامت الحكومة الجزائرية بتحديد مجموعة من الأوراق التي يجب علي المتقدمين في المنحة الرمضانية تقديمها، والتي منها