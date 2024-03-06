هتاكل لحمة وتشبع منها .. اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في الأسواق + مصيرها في الفترة القادمة .. خلي عيالك يتبسطوا

اهتم الأشخاص بالتعرف على كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 6 مارس 2024م، ومن الجدير بالذكر أن أسعارها شهدت انخفاض بآخر فترة، وهذا بسبب انخفاض سعر الدولار بمختلف الأسواق بالفترة الأخيرة، وتوجد العديد من التوقعات التي تبين أن ذلك الانخفاض سيكون مستمر وستتراجع بصورة يومية، وفيما بعد سنقوم بتوضيح تلك الأسعار بالتفاصيل اليوم.

اسعار اللحوم اليوم

يرتفع التساؤل من جانب المواطنين في هذا الوقت عن اسعار اللحوم اليوم، وفيما يلي تلك الأسعار:

بلغ سعر كيلو اللحم البلدي حتى 350 لـ 400 جنيهً

كما وصل سعر سعر كيلو اللحم الكندوز حتى 350 لـ 400 جنيهًا.

هذا بجانب أن سعر كيلو اللحم الجملى بلغ حتى 250 لـ 280 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر كيلو اللحم الضأن وصل لحوالي 300 لـ 450 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر كيلو اللحم البتلو وصل لحوالي 240 لـ 380 جنيهًا مصريًا.

مصير سعر اللحمة في الفترة القادمة

توجد الكثير من المنتجات التي انخفض سعرها عقب قيام الحكومة في مصر بالكشف عن المشروع الخاص باتفاقية رأي الحكمة بآخر أيام، وهي تعد من الصفقات الكبرى الاستثمارية بجمهورية مصر العربية بالفترة الجارية من بين تلك المنتجات اللحوم، علاوًة على أن جمهورية مصر العربية تستورد ما يقرب من حوالي 40% من متطلباتها من اللحوم الحمراء وذلك سيقوم بجعل الأسعار في الفترة القادمة تنخفض، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تقوم بالعمل في الوقت الجاري بالتحكم بالأسعار التي توجد بالأسواق في مصر وجعل الأسعار تتراجع؛ حتى يتم تسهيل المعيشة على كل المواطنين.