“المنتجات هتبقي بالكوم في بيتك” طريقة التقديم على منحة رمضان في الجزائر.. قدم وشوف منحتك..!!

في الجزائر، تعتبر منحة قفة رمضان واحدة من البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك، تصرف هذه المنحة بشكل سنوي قبل حلول شهر رمضان لدعم الأسر وتخفيف العبء المالي عنها خلال هذا الشهر الفضيل، وفي السنوات الأخيرة، يتم إعلان تاريخ صرف منحة قفة رمضان بشكل رسمي من قبل الحكومة الجزائرية توضح الإعلانات المتكررة في وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي التواريخ المحددة لصرف هذه المنحة للمواطنين المستفيدين، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على شروط التقديم على المنحه في الجزائر، وما هي الاوراق المطلوبة للمنحه، فقط تابعوا معنا.

شروط منحة رمضان في الجزائر

يجب أن لا يكون هناك قرار قضائي معاكس بحق المتقدم.

يجب أن يكون للمتقدم الجنسية السعودية.

يجب أن لا يكون المتقدم مالكا لأي عقارات أو أصول ثمينة.

يتوجب أن يكون المتقدم متدينًا من الديانة الإسلامية.

يجب أن لا يكون المتقدم من ذوي الدخل الشهري الثابت.

يتوجب على المتقدم الحفاظ على السلوك الحسن والسمعة الطيبة.

على المتقدم تقديم نسخة من بطاقة الهوية مع صورة شخصية وشهادة الميلاد.

الاوراق المطلوبة للتقديم في المنحة