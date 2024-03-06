لا داعي للقلق! 6 كيلو سكر لكل مواطن قبل رمضان: بشرى من التموين تسعد المصريين!

تعتبر فترة قرب حلول شهر رمضان المبارك من أبرز الفترات التي يتجه فيها المواطنون لشراء السلع الغذائية الأساسية استعدادا لاستقبال هذا الشهر الفضيل، ومن بين هذه السلع تلك التي تشهد ارتفاعا في الطلب والبحث عنها، تبرز أسعار السكر كواحدة من أهم العناصر التي يتسارع المواطنون لشرائها لتلبية احتياجاتهم اليومية.

الوضع الحالي لأسعار السكر

تتجه الأنظار حاليا نحو أسعار السكر، حيث يباع السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو. وتقوم وزارة التموين بتوزيع السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو، مع السماح بصرف حتى 6 كيلو من السكر المدعم للبطاقة الواحدة، وذلك وفقًا للعدد المتوفر.

كما يتم صرف كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، مع تحديد حد أقصى للصرف بحيث يمكن لكل بطاقة أن تحصل على كميات إضافية تتضمن 3 أفراد فأقل بمعدل كيلو للبطاقة، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر.

تطورات القطاع والجهود الحكومية

يؤكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الإنتاج المحلي من السكر يتم من البنجر بجانب القصب، مما يسهم في توفير كميات كافية من السكر لتلبية احتياجات المواطنين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتيسير حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار معقولة.

أسعار السلع الأساسية اليوم

يأتي تحليل الأسعار اليومية للسلع الأساسية كخطوة هامة لمتابعة التغيرات في السوق وتقديم الدعم اللازم للمواطنين. وفيما يلي أسعار بعض السلع الأساسية اليوم 6 مارس 2024:

الأرز المعبأ: 35.47 جنيه للكيلو.

الفول المعبأ: 61.09 جنيه للكيلو.

الدقيق المعبأ: 29.38 جنيه للكيلو.

زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة): 99.99 جنيه للتر.

السكر المعبأ: 42.84 جنيه للكيلو.

المكرونة المعبأة: 31.82 جنيه للكيلو.

العدس المعبأ (صحيح): 75.12 جنيه للكيلو.

زيت الذرة: 125.9 جنيه للتر.

البيض البلدي: 6 جنيه البيضة.

توضح الأسعار المذكورة أعلاه تحديثات السوق والتغيرات التي قد تطرأ على أسعار السلع الغذائية، وتشير إلى الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين خلال فترة استعدادهم لشهر رمضان المبارك.