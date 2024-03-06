مش هتحس بالغلاء تاني .. أبرز “عروض كارفور لشهر مارس 2024” بمناسبة شهر رمضان + خصومات على المكسرات .. كل اللي نفسك فيه هتجيبه

يرتفع البحث من جانب المواطنين عن عروض كارفور لشهر مارس 2024، فمن الجدير بالذكر أن كل الهايبر ماركت الكبيرة التي توجد في مصر يقومون بتقديم العروض والتخفيضات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وهذه العروض تتوفر بشكل دائم ومستمر في جميع الأعوام ليس فقط هذا العام، فكل السنوات التي مضت كان متاح بها العديد من العروض والتخفيضات التي لا تحصى بمناسبة هذا الشهر الكريم، وفيما يلي سوف نرفق لكم أبرز هذه العروض في هذا المقال.

عروض كارفور لشهر مارس 2024

يقوم المواطنين بالبحث عن عروض كارفور لشهر مارس 2024 وفيما يلي أبرز تلك العروض:

عين جمل حصى سعره يكون بما يقرب من حوالي 179 جنيه دونًا عن 239 جنيه.

كما أن سعر عين جمل حلواني بما يقرب من حوالي 89 جنيه دونًا عن 129 جنيه.

بندق مقشر بما يقرب من حوالي 139 جنيه دونًا عن 199 جنيه.

بلح شامية البارون بما يقرب من حوالي 700 جرام بقيمة 15 جنيه دونًا عن 21 جنيه.

تمر سيوة شالي مقدار 700 جرام بما يقرب من حوالي 52 جنيه دونًا عن 69 جنيه.

خصومات هايبر كارفور 2024

هناك الكثير من التخفيضات والخصومات التي يوفرها هايبر كارفور، وفيما يلي أبرز المنتجات التي يوفر الهايبر خصومات بها: