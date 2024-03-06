سعر الدولار اليوم الأربعاء 06-03-2024 امام الجنيه المصري

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 06-03-2024، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين حيث ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية مسجلًاً 48.50 قرش جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib حالي ما يقرب من 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

ويسعى موقع البديل على تقديم خدمة شاملة لأهم المستجدات وأسعار العملات في جميع البنوك المصرفية، والتي تتغير على مدار اليوم سواء بالإنخفاض أو الصعود.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 06-03-2024

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.50 جنيه للشراء، فيما جاء سعر البيع 48.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أما عن سعر الدولار في بنك مصر فقد جاء بسعر 49 جنيه للشراء، و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الاسكندرية فقد سجل 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

فيما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه لعملبيات البيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي فكان 49.65 للشراء، و 49.70 جنيه للبيع.

جدير بالذكر فقد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري صباح اليوم الموافق الأربعاء 6 مارس 2024، أنه سوف يتم تحديد سعر صرف الجنيه المصري طبقاً لآليات السوق وأشار البنك المركزي خلال بيان رسمي له أنه ملتزام بتحقيق الاستقرار في الاسعار، وذلك من خلال الضوابط التالية.