اقتصاد
52 جنيهًا! سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك
تضاربت أخبار وأسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية حتى وصل سعره إلى قرابة ٥٢ جنيه مصري وذلك من أجل توفيره للعملاء وحفاظاً على السيولة في البنوك المصرية للدولار، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، ٥٢ جنيه تقريبا مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك.
سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك
- شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الدولار حتى وصل سعره حوالي ٤٠، ٤١ جنيه مصري في جميع البنوك المصرية.
- ولكن تفاجئ الجميع اليوم أن البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الدولار إلى ٥٢ جنيه مصري للدولار الواحد رغم الانتعاشة الاقتصادية الذي يشهدها الاقتصاد المصري.
- وقد تسبب ذلك الخبر في ارتباك كبير بين العملاء وآثار ضجة كبيرة، وقد صرح البنك المركزي بأن ذلك الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع سعر الفائدة إلى ٦٪.
- كما أكد أيضاً البنك المركزي أن ذلك القرار جاء للحفاظ على الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.
- وأيضا قرار رفع الفائدة إلى ٦٪قد جاء نتيجة حزمة من من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.
- حيث أن من شأن ذلك القرار توفير عملات أجنبية للمستثمرين وحتى لا تتعطل مسيرة الاستثمارات.
- ومن خلال تلك القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري أصدر قرار بتنفيذ وتدبير كافة الطلبات المعلقة ودراستها جيدا منذ وقت الطلب لجميع العملاء.
- وذلك حتى يتم توافق بين المخزون للعملة وحاجة العملاء والحفاظ على معدلات النمو وخفض نسب التضخم.
- كما جاء طلب البنك المركزي لدراسة وتدابير حاجة العملاء من أجل دراسة احتياجات السوق المصري.
- وقد تبين أنه هناك الكثير من البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية وتصل قيمتها إلى ٧ مليارات دولار أمريكي.
- لذا قد جاءت جميع تلك القرارات للحفاظ على السوق المحلي، وأيضاً لمصلحة العملاء والمستثمرين للموازنة بين المخزون والمطلوب من العملة الأجنبية.
- ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تلك القرارات سوف تساهم في الحفاظ على توافر العملة والنهوض بالاقتصاد المصري.