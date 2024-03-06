52 جنيهًا! سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تضاربت أخبار وأسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية حتى وصل سعره إلى قرابة ٥٢ جنيه مصري وذلك من أجل توفيره للعملاء وحفاظاً على السيولة في البنوك المصرية للدولار، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، ٥٢ جنيه تقريبا مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك.

سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك