طريقة عمل الكنافة بالقشطة بأنجح وأسهل طريقة شهية ولذيذة وبأبسط الخطوات

الكنافة بالقشطة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم، حيث تعد الكنافة من أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها خلال أيام الصيام، كما يقبل عليها الصغار والكبار لما تحمله من مذاق لذيذ وشهي، وتمد الجسم بالطاقة لما تحتوي عليها من سعرات حرارية عالية، وتتنوع طرق تحضيرها حيث نستطيع تقديمها محشية بحشوات مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بأسرع وأبسط الخطوات.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة

تحتوي على هذه الحلويات على مكونات بسيطة وهي كما يلي: –

نصف كيلو كنافة.

كوب من السمنة المذابة.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

للوجه ربع كوب من السمنة.

مكونات عمل القشطة

٢ كوب من الحليب السائل.

٢ ملعقة كبيرة ممتلئة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الفانيليا.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

طريقة عمل الكنافة بالقشطة سهلة وسريعة وهي كما يأتي: –

أولاً نقوم بإعداد الشربات لأنه يستخدم باردًا، نضع السكر والماء في وعاء عميق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط على نار متوسطة حتى الغليان. نتركه حتى يغلي لمدة ٨ دقائق من بداية الغليان على نار هادئة مع مراعاة تغطيته. نرفع الوعاء بعيدًا عن النار، ثم يترك حتى يبرد تمامًا. ثانيًا نقوم بتحضير القشطة من خلال وضع الحليب في وعاء، ثم نضيف إليه السكر والنشا، ونقلب المكونات حتى يذوب السكر والنشا تمامًا. يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نرفع الخليط من النار، ثم يغطى الوجه بكيس بلاستيك ويترك حتى يبرد.

طريقة تسوية الكنافة بالقشطة

سوف نتعرف معكم على طريقة تسوية الكنافة بالقشطة وهي كما يأتي: –