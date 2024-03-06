طريقة عمل الكنافة بالقشطة بأنجح وأسهل طريقة شهية ولذيذة وبأبسط الخطوات

الكنافة بالقشطة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم، حيث تعد الكنافة من أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها خلال أيام الصيام، كما يقبل عليها الصغار والكبار لما تحمله من مذاق لذيذ وشهي، وتمد الجسم بالطاقة لما تحتوي عليها من سعرات حرارية عالية، وتتنوع طرق تحضيرها حيث نستطيع تقديمها محشية بحشوات مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بأسرع وأبسط الخطوات.
مكونات عمل الكنافة بالقشطة
تحتوي على هذه الحلويات على مكونات بسيطة وهي كما يلي: –
- نصف كيلو كنافة.
- كوب من السمنة المذابة.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- للوجه ربع كوب من السمنة.
مكونات عمل القشطة
- ٢ كوب من الحليب السائل.
- ٢ ملعقة كبيرة ممتلئة من نشا الذرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة من الفانيليا.
مكونات الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة من الفانيليا.
طريقة التحضير
طريقة عمل الكنافة بالقشطة سهلة وسريعة وهي كما يأتي: –
- أولاً نقوم بإعداد الشربات لأنه يستخدم باردًا، نضع السكر والماء في وعاء عميق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط على نار متوسطة حتى الغليان.
- نتركه حتى يغلي لمدة ٨ دقائق من بداية الغليان على نار هادئة مع مراعاة تغطيته.
- نرفع الوعاء بعيدًا عن النار، ثم يترك حتى يبرد تمامًا.
- ثانيًا نقوم بتحضير القشطة من خلال وضع الحليب في وعاء، ثم نضيف إليه السكر والنشا، ونقلب المكونات حتى يذوب السكر والنشا تمامًا.
- يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي الشكل.
- نرفع الخليط من النار، ثم يغطى الوجه بكيس بلاستيك ويترك حتى يبرد.
طريقة تسوية الكنافة بالقشطة
سوف نتعرف معكم على طريقة تسوية الكنافة بالقشطة وهي كما يأتي: –
- في طبق عميق ومتسع نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام المقص حتى تصبح ناعمة ومفتتة، ثم نضيف إليها السكر البودرة ونقلب المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض، بعد ذلك نضيف السمنة ونقلب حتى تتشرب الكنافة السمن تمامًا.
- بعد ذلك نجهز قالب من قوالب الكيك وندهنه بالسمنة جيدًا، ثم نضع كمية من الكنافة داخل كل قالب في القاع ونضغط عليها، ثم نوزع كمية على الأطراف ونضغط عليها جيدًا أيضًا، بعد ذلك نضع جزء من القشطة داخل كيس من أكياس الحلواني، ثم نصنع به فتحة صغيرة، ثم نوزع القشطة في المنتصف داخل عيون قالب الكب كيك على الكنافة، مع مراعاة أن تكون كمية القشطة قليلة حتى لا تخرج إلى الخارج أثناء التسوية.
- نغطى القشطة بطبقة من الكنافة، ونضغط عليها ببطيء باليد، ثم نوزع طبقة من السمنة على الوجه، ثم ندخل القالب في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج وتأخذ الكنافة اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونخرج قطع الكنافة من القالب، ثم نضعها داخل صينية وتسقى بالشربات البارد ونتركها قليلاً حتى تتشرب الشربات، ثم تزين بخطوط من الشوكولاتة أو القشطة وقطع من الفاكهة، ثم تقدم بالهنا والشفا.