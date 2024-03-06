مرحب شهر الصوم مرحب.. موعد اذان المغرب اول يوم رمضان والفجر في جميع المحافظات ودعاء اليوم الأول

أيام قلائل ويهل الشهر الكريم، حيث أفضل ثلاثون يومًا بالعام بأكملها، ومن الآن البحث قائم عن موعد اذان المغرب اول يوم رمضان، بل وامساكية رمضان 2024، بحيث يتعرف المواطنون عن موعد أذان المغرب في بلدهم، والجدير بالذكر أن موعد الأذان يعتمد على غروب الشمس من محافظة إلى محافظة أخرى، ولهذا نجد اختلاف بضعة دقائق من محافظة أخرى، ولهذا ينبغي مراعاة فروق التوقيت، وعبر “البديل” نذكر لكم امساكية رمضان 2024 تابعوا.

موعد اذان المغرب اول يوم رمضان

مقرر أن يكون أذان المغرب لليوم الأول من شهر رمضان المبارك عند الساعة 5:58 دقيقة، وفي بعض المحافظات يكون أقل وبعضها يكون بعد الساعة السادسة، وباختلاف المحافظة يكون موعد أذان المغرب وتأتي الصلوات الأخرى لليوم الأول من شهر رمضان المبارك على النحو التالي:

صلاة الفجر الساعة 4:43 ص.

الشروق 6:09 ص.

الضهر 12:05 م.

العصر 3:28 م.

المغرب 5:58 م.

العشاء 7:18 م.

دعاء أول يوم رمضان

وكالعادة نجد المواطنون من كل دول العالم يتقربون إلى الله بالدعاء في شهر رمضان المبارك، ولهذا يهمهم معرفة الأدعية المفضل النطق بها بالشهر الكريم، ويأتي دعاء أول يوم رمضان على النحو التالي:

“اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

موعد آذان الفجر أول يوم رمضان

وفي نفس السياق يبحث المواطنون والمواطنات أيضًا عن موعد آذان الفجر، بحيث يتعرفوا على الموعد المناسب للسحور، حيث السحور للاستعداد لصيام أيام الشهر الكريم، ومن المفترض أن يكون وقت السور لأول يوم رمضان قبل الساعة 4:43 ص، وذلك لأنه موعد أذان الفجر وبالتالي السحور قبله، ويختلف دقائق أيضًا من محافظة إلى محافظة أخرى.