“بأفضل المواصفات” هاتف Xiaomi Civi 4 من شاومي يتحدي بيه الكل… وحش التصوير الجديد..!!

تعتبر شركة Xiaomi واحدة من أبرز الشركات في عالم الهواتف الذكية، وتتميز بتقديم أجهزة متطورة بأسعار معقولة، ومن بين الأجهزة التي من المتوقع أن تكون محور اهتمام عشاق التكنولوجيا قريبا يأتي هاتف Xiaomi Civi 4، حيث تم تسريب بعض المعلومات حول هذا الجهاز الذي من المتوقع أن يحمل مواصفات فائقة وذاكرة مميزة.

مواصفات الهاتف

فبحسب التسريبات الجديدة، يأتي هاتف Xiaomi Civi 4 بشاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض عالية تبلغ 1080 × 2400 بكسل، مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت على هذا الهاتف ممتعة وواضحة، كما يتوقع أن يكون الهاتف مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، مما يعني أداء سريع وسلس لتشغيل التطبيقات الثقيلة، وبالنسبة للتصوير، يأتي هاتف Xiaomi Civi 4 بكاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وعدستي تصوير إضافيتين، مما يمنح المستخدم إمكانية التقاط صور واضحة وجذابة بألوان طبيعية وتفاصيل دقيقة، كما يحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة.

بعض المواصفات الاخري

أما بالنسبة للذاكرة، فمن المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi Civi 4 بخيارين لسعة التخزين الداخلية وهما 128 جيجابايت و256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة الخارجية عبر بطاقة microSD لحفظ المزيد من الملفات والتطبيقات، ومن الجدير بالذكر أن الهاتف سيعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة MIUI 12.5 التي تضفي مزيدًا من الوظائف والتحسينات على تجربة الاستخدام، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، مما يجعله قادرا على العمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكررة، بهذه المواصفات الفائقة والذاكرة المميزة، من المتوقع أن يحقق هاتف Xiaomi Civi 4 نجاحا كبيرا في السوق وينافس بقوة الأجهزة الأخرى في فئته، ومن المهم أن يكون الهاتف متوفرا بأسعار معقولة ليكون متاحا لجميع فئات المستهلكين ويوفر لهم تجربة استخدام ممتعة ومريحة.