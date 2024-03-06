“وحش الفئة من ريلمي” اليكم سعر و مواصفات هاتف Realme C67… ملك الفئة المتوسطة..!!

تم إصدار Realme C67 كواحد من أحدث هواتف شركة Realme في السوق، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المنافسة في عالم الهواتف الذكية، تأتي Realme C67 بمواصفات مميزة وسعر منافس يجعلها خيارًا جيدًا للعديد من المستخدمين.

مواصفات الهاتف

يأتي Realme C67 بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة بدقة عالية وتقنية IPS LCD، مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب ممتعة وواضحة، كما أن الجودة البصرية الرائعة مع زوايا رؤية واسعة تجعل استخدام الهاتف مريحا لفترات طويلة دون حدوث إجهاد بصري.

من الناحية الأدائية، يأتي Realme C67 بمعالج ثماني النواة قوي يضمن سرعة استجابة عالية وأداء سلس للتطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، مما يساعد على تشغيل التطبيقات بسلاسة ودون تأخير.

فيما يتعلق بالتصوير، يحتوي Realme C67 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48+8+2 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور واضحة وحية بجودة عالية، كما أنها تدعم تصوير الفيديو بدقة عالية 1080 بكسل، مما يجعل تجربة التصوير مثالية وممتعة.

أما بالنسبة للتخزين، فيأتي Realme C67 بسعة تخزين داخلية قدرها 2560جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD، مما يسمح بتخزين كافة الصور والفيديوهات والتطبيقات بكل سهولة.

يعمل Realme C67 بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI 2.0 السريعة والسلسة، مما يوفر تجربة استخدام ممتازة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يضمن عمر بطارية طويل واستخدام يومي طويل دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة.

سعر الهاتف

أخيرًا، يمكن شراء Realme C67 بسعر مناسب يبلغ حوالي 200 دولار أمريكي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات ممتازة وسعر مناسب. بالاعتماد على تلك المواصفات الرائعة، يمكن القول بأن Realme C67 هاتف مميز يستحق الاهتمام والشراء.