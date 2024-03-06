تعيين 30 ألف معلم.. شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 وتفاصيل التقديم

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار توجيهاته للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، لإعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم مساعد لتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات في وزارة التربية والتعليم، ويبحث الكثير من المعلمين والمعلمات عن تفاصيل مسابقة التعليم والتربية لعام 2024، وذلك مع اقتراب فتح باب التقديم للمشاركة في المسابقة، ومن المقرر تعيين 18 ألف معلم ومعلمة في إطار مسابقة تعيين 30 ألف معلم للمرحلة الإبتدائية بجميع تخصصات المواد الدراسية في مختلف محافظات مصر، وسوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب اتباعها للتقدم في مسابقة التعليم للعام الدراسي 2024، وتم تحديد هذه الشروط على النحو التالي:

أن يجتاز اختبار المخدرات والفحص الطبي وكذلك فترات التدريب الحكومية.

أن يقدم المدرس الذي يعمل ويسكن في نفس المحافظة وليس في محافظة أخرى.

أن يكون خريجاً من كليات التربية، وأن يكون مؤهلاً للعمل كمعلم في صفوف المرحلة الابتدائية.

يقوم الشخص المتقدم بدفع مبلغ قدره 26 جنيهًا في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة كرسوم لتوظيفه في وظيفة حكومية.

يجب أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من الجيش بسبب قرار قضائي أو تأديبي خلال فترة خدمته العسكرية، وإذا تم فصله يجب أن يمر على الأقل أربع سنوات حتى يتم قبوله.

يجب على الطلاب إجتياز الاختبارات والتدريبات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم والتعليم الفني.

يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية وأن يكون والديه من جنسية مصرية.

يجب أن يكون المتقدم ذو سمعة حسنة وسلوك جيد، ويجب ألا يكون متهمًا في قضايا جنائية أو فساد.

لا يزيد عمر المتقدم للمسابقة عن 40 عام.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكن للراغبين في التقدم لمسابقة التربية والتعليم، لتعيين 30 ألف مدرس مساعد ومدرس مساعد، اتباع الإجراءات التالية، حيث يتم فتح باب التقديم من 18 إلى 31 يناير، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

. ثم النقر علي خانة خدمات المعلمين.

ثم تحديد مسابقة وزارة التربية والتعليم.

ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم.

ثم إدخال رقم الهاتف.

ثم إدخال البريد الإلكتروني.

ثم النقر على خانة التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تم تحديد عدد من الوثائق الرسمية التي يجب على المتقدمين لوظيفة معلم مساعد تقديمها واستيفائها، وفقا لإعلان الهيئة الحالي للتنظيم والإدارة.