بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات… تعرف على التفاصيل

بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30%، أعلن بنك مصر خلال الساعات الأخيرة الماضية عن طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يتم صرف العائد الدوري سنوياً.

بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30%

كما قرر البنك المركزي المصري صباح اليوم الموافق الأربعاء 6 مارس 2024 عن رفع الفائدة بنسبة 6%.

وأكد البنك الأهلي المصري خلال قرار له صباح اليوم الأربعاء عن تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقضة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهرياً لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجددة بداية من اليوم الموافق 6 مارس 2024.

تعديل سعر عائد الشهادة البلاتينية

فيما أعلنت لجنة الكو تعدبلاً جديداً على سعر العائد للشهادة البلاتينية ثلاث سنوات والتي لها عائد ثابت لتصبح 21.5% سنوياً للإصدارات الجديدة بداية من اليوم 6 مارس 2024، بدلاً من 19% بدورية صرف عائد شهري.

كما صرح مصدر مسؤول بالننك الأهلي المصري عن استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة والتي لها عائد سنوي بقيمة 27% يتم صرفها في نهاية المدة، وصرف 23.5% عائد شهري، هذا بالإضافة إلى طرح دورية صرف جديدة بقيمة 23% عائد سنوي بدورية صرف العائد يومياً.

وعلى نفس السياق فقد أكد محمد الأتربي الذي يشغل منصب رئيس بنك مصر أن البنك المركزي قرر رفع الفائدة لتصبح 6% وأصبح السعر حالياً من 27.25 إلى 28.25 وهذا ما جعل البنك يعلن عن طرح شهادة بفائدة 30% ، و25% ، و 20%، سنوية وربع سنوية وشهرية.