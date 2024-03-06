ايفون ١٥ برو ماكس سعة ٥١٢ جيجا بقسط شهري ٢٩٣ ريال من مكتبة جرير السعودية

الهاتف الجبار ايفون ١٥ برو ماكس أحدث جوالات آبل الذكية، والذي تم طرحه بالأسواق العالمية والمحلية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مكتبة جرير الهاتف بالتقسيط المريح الذي تصل مدته إلى ٣٦ شهر، ويحتوي على مواصفات قمة الاتقان والمتانة، لذلك نجد أن الشعب السعودي من أكثر الشعوب العربية عشقًا لهواتف آبل، وسوف نتعرف معكم على سعر iPhone 15 Pro Max بالتقسيط على أكبر فترة سداد.

سعر ايفون ١٥ برو ماكس من مكتبة جرير بالتقسيط

سوف نقدم لكم عشاق هواتف آبل سعر الجوال بالتقسيط من خلال شركة إمكان للتمويل والسعر والقسط الشهري كما يلي: –

السعر قبل التخفيض يصل إلى ٥٨٢٥.٢١ ريال سعودي.

السعر بعد الخصم يبلغ ٥٦٣٣.٩١ ريال سعودي، كما لا يتضمن الثمن ضريبة القيمة المضافة.

القسط الشهري من إمكان للتمويل يبلغ ٢٩٣ ريال سعودي على ثلاثة أعوام.

الجوال يحتوي على ضمان لمدة عامين على المحول والبطارية وسلك الطاقة.

ذاكرة الجوال العشوائية تبلغ سعتها ٨ جيجا، كما تبلغ سعة الهاتف الداخلية ٥١٢ جيجا بايت.

مواصفات iPhone 15 Pro Max

هاتف آبل الأحدث يحتوي على مواصفات أعلى من الإصدار السابق iPhone 14 Pro Max وهي كما يأتي: –

شريحة الاتصال يأتي بعدد 2 شريحة اتصال نوعهم Nano Sim و eSim الشبكات يدعم شبكة الجيل الخامس، والرابع، والثالث، والثاني الخامات مصنوع من الزجاج والتيتانيوم الحماية يدعم مقاومة الماء والغبار الشاشة نوعها LTPO Super Retina XDR OLED ومساحتها 6.7 بوصة ومعدل تحديثها 120 هرتز الكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية ثلاثية تبلغ دقة الأولى 48 ميجا بكسل، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، كما تحتوي على سنسور TOF 3D البطارية تبلغ سعتها 4422 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات

مميزات ايفون ١٥ برو ماكس

يحتوي الجوال على منفذ شحن Type 3.0 والذي يدعم سرعة نقل تبلغ 10G/S، كما يأتي بأحدث معالج ونوعه A17 Pro بتكنولوجيا ٣ نانو، ويقدم أداء أكثر من رائع عند لعب الألعاب، ويأتي بسماعات ستيريو ذات صوت عالي ونقي، والفريم يأتي مصنوع من مادة التيتانيوم، والكاميرات تعطينا فيديوهات وصور عالية الجودة والإتقان، كما يبلغ معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز.