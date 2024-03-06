زد من متعتك أثناء اللعب.. شفرات gta 5 للكمبيوتر والأندرويد الجديدة “كل الأسلحة والمُعدات بين يديك”

عشاق ألعاب المغامرة والجريمة والعنف يبحثون عن رابط تحميل جاتا 5 وأيضًا شفرات gta 5 للكمبيوتر والهاتف المحمول، حيث بعد فتح اللعب تنضم لعالم كامل مليئ بالأكشن والإثارة، حيث تقوم بتنفيذ عدد من المهام التي تجعلك تستمتع باللعبة، ومع إضافة الشفرات والأكواد هُنا تأتي المتُعة المثالية باللعبة، حيث تمنحك إمكانيات أعلى ومزايا أخرى أثناء اللعب، فدعونا نذكر لكم باقة من الأكواد والشفرات وكلمات السر التي يمكن استخدامها أثناء تشغيل اللعبة.

شفرات gta 5 للكمبيوتر

لعبة جراند ثفت أوتو 5 هي واحدة من ألعاب الفيديو المصممة للكمبيوتر والأجهزة اللوحية، وبفتح اللعبة ستجد طفرة في هذا الإصدار، حيث عالم يحاكي العالم الحقيقي بشكل كبير للغاية، وتجد بنفسك تطورات مُذهلة في اللعبة تجعلك تعيش في اللعبة كأنك على أرض الواقع، وما يُزيد من مُتعتها هي إدخال الشفرات أثناء اللعب، والتي تُزيد من طاقتك والسيارات والأسلحة التي بحوزتك ومزايا أخرى، وتأتي كلمات السر على النحو التالي:

الشفرة الميزة PAINKILLER خارق لخمس دقائق TURTLE الموت TOOLUP الزخيرة بالكامل INCENDIARY رصاص متفجر SKYDIVE القفز من مظلة أو طائرة CATCHME الركض

شفرات الغش جاتا 5 للهاتف

وضحنا لكم شفرات gta 5 للكمبيوتر، ويوجد أيضًا شفرات للأجهزة اللوحية، والتي تأتي على النحو التالي:

هاتف أسود محمول 1-999-367-3767.

ذخيرة متفجرة 1-999-444-439.

المظلة 1-999-759-3483.

الهبوط 1-999-759-3255 .

السباحة بسرعة 1-999-759-3255 .

الأيدي الساخنة “ضربات يد متفجرة” 1-999-468-42637 .

رصاص مشتعل 1-999-462-363-4279.

تغير الطقس للمطر 1-999-625-348-7246.

وبالنسبة لهذه الشفرات فيمكن طلب الرقم من خلال الهاتف الذي يكون بحوزتك أثناء اللعب، بينما الشفرات الأخرى إدخالها من خلال لوحة المفاتيح.