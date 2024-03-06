تردد القنوات
الحق حدثهم قبل رمضان أكبر قائمة لتردد قنوات النايل سات
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2024 وتزامنا مع قدومه تتسارع القنوات الفضائية إلى تحديث الترددات الخاصة بها حتى تُحَسن من جودة الصوت الصورة لعرض الدراما الرمضانية بأفضل جودة ممكنة، وفي ضوء ذلك ننقل لكم من خلال السطور التالية أهم ترددات قنوات القمر الصناعي نايل سات الجديدة.
أكبر قائمة لتردد قنوات النايل سات
يعد القمر الصناعي أحد أضخم الأقمار الصناعية ويضم مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية التي تعرض محتوي متنوع ومناسب لجميع الأذواق، ومن ضمن هذه القنوات ما يلي:
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|DMC دراما
|11449
|أفقي
|27500
|3/4
|ON دراما
|10853
|أفقي
|27500
|5/6
|MBC دراما
|11471
11276
|عمودي
|27500
|5/6
|PNC دراما
|12341
|عمودي
|27500
|5/6
|CBC دراما
|11488
|أفقي
|27500
|3/4
|MBC مصر
|11470
12015
|عمودي
|27500
|3/4
|MBC مصر 2
|11823
|عمودي
|27500
|3/4
|MBC 1
|11559
11823
|عمودي
|27500
|5/6
|MBC 4
|11559
|عمودي
|27500
|5/6
|الحياة
|12209
12207
|رأسي
|27500
|3/4
|الحياة دراما
|12206
12437
|عمودي
|27500
|5/6
|روتانا دراما
|11296
|أفقي
|27500
|3/4
|النهار دراما
|12347
|رأسي
|27500
|3/4
|سي بي سي سفرة
|11390
|أفقي
|27500
|3/4
|صدى البلد
|11823
|عمودي
|27500
|5/6
|المجد
|11372
|عمودي
|27500
|5/6
|تايم دراما
|10872
|عمودي
|27500
|5/6
|نايل دراما
|11843
|أفقي
|27500
|5/6
|صدى البلد دراما
|12284
11430
|عمودي
|27500
|5/6
خطوات ضبط الترددات الجديدة
بعد أن وضحنا عدد كبير من ترددات النايل سات سوف نوضح خطوات استقبال القنوات على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم يمكنكم اتباع الخطوات التالية:
- من جهاز الريموت يتم النقر على القائمة (MENU).
- اختر إضافة قناة.
- حدد القمر الصناعي نايل سات.
- أدخل التردد الذي ترغب به من الترددات السابقة.
- أضف باقي المعلومات الخاصة بالتردد.
- اختر الكل.
- انقر على بحث.
- انتظر لعدة ثوان حتى يتم تحميل القناة وكافة القنوات التابعة لنفس التردد على جهازك.