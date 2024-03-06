تردد القنوات

الحق حدثهم قبل رمضان أكبر قائمة لتردد قنوات النايل سات

ندى محمدمنذ 26 دقيقة
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2024 وتزامنا مع قدومه تتسارع القنوات الفضائية إلى تحديث الترددات الخاصة بها حتى تُحَسن من جودة الصوت الصورة لعرض الدراما الرمضانية بأفضل جودة ممكنة، وفي ضوء ذلك ننقل لكم من خلال السطور التالية أهم ترددات قنوات القمر الصناعي نايل سات الجديدة.

أكبر قائمة لتردد قنوات النايل سات

يعد القمر الصناعي أحد أضخم الأقمار الصناعية ويضم مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية التي تعرض محتوي متنوع ومناسب لجميع الأذواق، ومن ضمن هذه القنوات ما يلي:

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
DMC دراما11449أفقي275003/4
ON دراما10853أفقي275005/6
MBC دراما11471

11276

عمودي275005/6
PNC دراما12341عمودي275005/6
CBC دراما11488أفقي275003/4
MBC مصر11470

12015

عمودي275003/4
MBC مصر 211823عمودي275003/4
MBC 111559

11823

عمودي275005/6
MBC 411559عمودي275005/6
الحياة12209

12207

رأسي275003/4
الحياة دراما12206

12437

عمودي275005/6
روتانا دراما11296أفقي275003/4
النهار دراما12347رأسي275003/4
سي بي سي سفرة11390أفقي275003/4
صدى البلد11823عمودي275005/6
المجد11372عمودي275005/6
تايم دراما10872عمودي275005/6
نايل دراما11843أفقي275005/6
صدى البلد دراما12284

11430

عمودي275005/6

خطوات ضبط الترددات الجديدة

بعد أن وضحنا عدد كبير من ترددات النايل سات سوف نوضح  خطوات استقبال القنوات على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

  •    من جهاز الريموت يتم النقر على القائمة (MENU).
  •     اختر إضافة قناة.
  •       حدد القمر الصناعي نايل سات.
  •      أدخل التردد الذي ترغب به من الترددات السابقة.
  •     أضف باقي المعلومات الخاصة بالتردد.
  •     اختر الكل.
  •      انقر على بحث.
  •     انتظر لعدة ثوان حتى يتم تحميل القناة وكافة القنوات التابعة لنفس التردد على جهازك.
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ندى محمدمنذ 26 دقيقة
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