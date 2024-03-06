الحق حدثهم قبل رمضان أكبر قائمة لتردد قنوات النايل سات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2024 وتزامنا مع قدومه تتسارع القنوات الفضائية إلى تحديث الترددات الخاصة بها حتى تُحَسن من جودة الصوت الصورة لعرض الدراما الرمضانية بأفضل جودة ممكنة، وفي ضوء ذلك ننقل لكم من خلال السطور التالية أهم ترددات قنوات القمر الصناعي نايل سات الجديدة.

أكبر قائمة لتردد قنوات النايل سات

يعد القمر الصناعي أحد أضخم الأقمار الصناعية ويضم مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية التي تعرض محتوي متنوع ومناسب لجميع الأذواق، ومن ضمن هذه القنوات ما يلي:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ DMC دراما 11449 أفقي 27500 3/4 ON دراما 10853 أفقي 27500 5/6 MBC دراما 11471 11276 عمودي 27500 5/6 PNC دراما 12341 عمودي 27500 5/6 CBC دراما 11488 أفقي 27500 3/4 MBC مصر 11470 12015 عمودي 27500 3/4 MBC مصر 2 11823 عمودي 27500 3/4 MBC 1 11559 11823 عمودي 27500 5/6 MBC 4 11559 عمودي 27500 5/6 الحياة 12209 12207 رأسي 27500 3/4 الحياة دراما 12206 12437 عمودي 27500 5/6 روتانا دراما 11296 أفقي 27500 3/4 النهار دراما 12347 رأسي 27500 3/4 سي بي سي سفرة 11390 أفقي 27500 3/4 صدى البلد 11823 عمودي 27500 5/6 المجد 11372 عمودي 27500 5/6 تايم دراما 10872 عمودي 27500 5/6 نايل دراما 11843 أفقي 27500 5/6 صدى البلد دراما 12284 11430 عمودي 27500 5/6

خطوات ضبط الترددات الجديدة

بعد أن وضحنا عدد كبير من ترددات النايل سات سوف نوضح خطوات استقبال القنوات على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم يمكنكم اتباع الخطوات التالية: