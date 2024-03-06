سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 06-03-2024 في البنوك المصرية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 06-03-2024 ، خلال التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية، حيث استقر سعر الريال السعودي فقي البنك الأهلي ليسجل 12.38% للشراء، و 12.41 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك مصر 12.32 جنيه للشراء، و12.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف سوياً على سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بـ 12.37 جنيه للشراء، و12.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما عن سعر الريال السعودي في بنك مصر فقد سجل 12.32 جنيه للشراء، و12.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية عند 12.54 للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

فيما سجل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في البنك التجاري cib حوالي 12.20 جنيه للشراء و 12.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

أما عن سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة حوالي 11.87 جنيه للشراء، و12.17 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

وأخيراً عن سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس فقد سجل 12.50 جنيه للشراء، و 12.59 جنيه لعمليات البيع.