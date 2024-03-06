تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV وتابع أغاني لولو الجديدة 2024 على جميع الأقمار

قناة وناسة تعتبر واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث يتابعها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق، سنقدم لكم الآن الترددات الصحيحة التي يمكنكم من خلالها متابعة قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية، حيث تتميز قناة وناسة بأنها وجهة رائدة لعرض أحدث وأجمل الأغاني والفيديوهات المخصصة للأطفال، إذ تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني المشهورة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار، مثل أغاني لولوا بومبو رارا، وأغنية الحرامي، والبسبوسة التخينة، وغيرها من الأغاني المحببة لقلوب الأطفال.

تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية

وإليكم الآن مجموعة الترددات الصحيحة والتي من خلالها استقبال قناة وناسة بشكل صحيح :-

القناة التعديل تردد القناة الاستقطاب معدل ترميز تصحيح الخطأ تردد قناة وناسة علي عرب سات بدر 5 DVB-S , QPSK 11559 عمودي 27500 5/6 تردد قناة وناسة علي عرب سات بدر 5 DVB-S , QPSK 12284 عمودي 27500 5/6

أحدث تردد قناة وناسه 2024 الجديد على نايل سات

التردد: 11470

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD.

آخر للقناة يمكن استقباله على هذا النحو التالي:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: hd

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

وقد وفرنا إليكم الآن مجموعة من القنوات الأخرى الخاصة بقنوات الأطفال والتي من خلالها يمكنك متابعة أغاني وأناشيد وأفلام الأطفال بسهولة.

تردد قنوات الأطفال 2024