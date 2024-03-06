تردد القنوات

تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV وتابع أغاني لولو الجديدة 2024 على جميع الأقمار

mo saeedمنذ 39 دقيقة
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تردد قناة وناسة علي عربسات بدر 5
تردد قناة وناسة علي عربسات بدر 5

قناة وناسة تعتبر واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث يتابعها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق، سنقدم لكم الآن الترددات الصحيحة التي يمكنكم من خلالها متابعة قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية، حيث تتميز قناة وناسة بأنها وجهة رائدة لعرض أحدث وأجمل الأغاني والفيديوهات المخصصة للأطفال، إذ تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني المشهورة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار، مثل أغاني لولوا بومبو رارا، وأغنية الحرامي، والبسبوسة التخينة، وغيرها من الأغاني المحببة لقلوب الأطفال.

تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية

وإليكم الآن مجموعة الترددات الصحيحة والتي من خلالها استقبال قناة وناسة بشكل صحيح :-

القناةالتعديلتردد القناةالاستقطابمعدل ترميزتصحيح الخطأ
تردد قناة وناسة علي عرب سات بدر 5DVB-S , QPSK11559عمودي275005/6
تردد قناة وناسة علي عرب سات بدر 5DVB-S , QPSK12284عمودي275005/6

أحدث تردد قناة وناسه 2024 الجديد على نايل سات

  • التردد: 11470
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3\4
  • معدل الترميز: 27500
  • الجودة: HD.

آخر للقناة يمكن استقباله على هذا النحو التالي:

  • التردد: 11270.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: hd
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.

وقد وفرنا إليكم الآن مجموعة من القنوات الأخرى الخاصة بقنوات الأطفال والتي من خلالها يمكنك متابعة أغاني وأناشيد وأفلام الأطفال بسهولة.

تردد قنوات الأطفال 2024

القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالجودةالاستقطاب
توم وجيرينايل سات11355275005/6عمودي V
كراميش الجديدنايل سات11643275003/4HDأفقي
تنة ورنةنايل سات11853275002/3HDأفقي
ميكي كيدز الجديدنايل سات11526275008/7أفقي
طيور بيبينايل سات11396275003/4HDعمودي

 

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mo saeedمنذ 39 دقيقة
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